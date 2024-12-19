https://ria.ru/20241219/pensii-1990191716.html

Пушилин после прямой линии поручил заняться перерасчетом пенсий жителям ДНР

Пушилин после прямой линии поручил заняться перерасчетом пенсий жителям ДНР - РИА Новости, 19.12.2024

Пушилин после прямой линии поручил заняться перерасчетом пенсий жителям ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поручил заняться в первоочередном порядке перерасчетом пенсий и подтверждением трудового стажа жителям региона после того,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:52:00+03:00

2024-12-19T15:52:00+03:00

2024-12-19T15:52:00+03:00

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владимир путин

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поручил заняться в первоочередном порядке перерасчетом пенсий и подтверждением трудового стажа жителям региона после того, как житель Красного Лимана обратился к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Ранее в четверг Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, поручил руководству ДНР решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий. "Леонид Николаевич из Красного Лимана, проживающий сейчас в Донецке, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перерасчета пенсии. По моему поручению межведомственная комиссия уже приняла положительное решение по ситуации. На сегодня запланировано еще одно заседание, где будет рассмотрен целый ряд подобных обращений", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отмечает Пушилин, у мужчины при обстреле Красного Лимана сгорели дом и трудовая книжка, поэтому, чтобы подтвердить трудовой стаж, он направил в республиканское отделение соцфонда справку ОК5, но процесс перерасчета пенсии затянулся. "Коллегам из Социального фонда и участникам межведомственной комиссии поручено впредь решать такие вопросы в первоочередном порядке. Процесс перерасчета пенсий и подтверждения трудового стажа в республике будет ускорен", - добавил он. Глава региона подчеркнул, что все органы власти должны помогать жителям без волокиты, так как понимает, что боевые действия затронули многих жителей региона. Прямая линия Путина идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Ответ Путина на вопрос пенсионера о перерасчете пенсии Ответ Путина на вопрос пенсионера о перерасчете пенсии 2024-12-19T15:52 true PT1M58S

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Ольга Фомченкова

общество, красный лиман, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, прямая линия с владимиром путиным — 2024