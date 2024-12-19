https://ria.ru/20241219/pensii-1990191716.html
Пушилин после прямой линии поручил заняться перерасчетом пенсий жителям ДНР
Пушилин после прямой линии поручил заняться перерасчетом пенсий жителям ДНР - РИА Новости, 19.12.2024
Пушилин после прямой линии поручил заняться перерасчетом пенсий жителям ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поручил заняться в первоочередном порядке перерасчетом пенсий и подтверждением трудового стажа жителям региона после того,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:52:00+03:00
2024-12-19T15:52:00+03:00
2024-12-19T15:52:00+03:00
общество
красный лиман
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поручил заняться в первоочередном порядке перерасчетом пенсий и подтверждением трудового стажа жителям региона после того, как житель Красного Лимана обратился к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Ранее в четверг Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, поручил руководству ДНР решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий. "Леонид Николаевич из Красного Лимана, проживающий сейчас в Донецке, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перерасчета пенсии. По моему поручению межведомственная комиссия уже приняла положительное решение по ситуации. На сегодня запланировано еще одно заседание, где будет рассмотрен целый ряд подобных обращений", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отмечает Пушилин, у мужчины при обстреле Красного Лимана сгорели дом и трудовая книжка, поэтому, чтобы подтвердить трудовой стаж, он направил в республиканское отделение соцфонда справку ОК5, но процесс перерасчета пенсии затянулся. "Коллегам из Социального фонда и участникам межведомственной комиссии поручено впредь решать такие вопросы в первоочередном порядке. Процесс перерасчета пенсий и подтверждения трудового стажа в республике будет ускорен", - добавил он. Глава региона подчеркнул, что все органы власти должны помогать жителям без волокиты, так как понимает, что боевые действия затронули многих жителей региона. Прямая линия Путина идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241128/gd-1986338383.html
красный лиман
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_450:418:2623:2048_1920x0_80_0_0_3fd92000200cb3370a8f640486d34775.jpg
Ответ Путина на вопрос пенсионера о перерасчете пенсии
Ответ Путина на вопрос пенсионера о перерасчете пенсии
2024-12-19T15:52
true
PT1M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красный лиман, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Пушилин после прямой линии поручил заняться перерасчетом пенсий жителям ДНР
Глава ДНР Пушилин поручил заняться перерасчетом пенсий после обращений к Путину
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поручил заняться в первоочередном порядке перерасчетом пенсий и подтверждением трудового стажа жителям региона после того, как житель Красного Лимана обратился к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.
Ранее в четверг Путин
на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, поручил руководству ДНР
решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий.
"Леонид Николаевич из Красного Лимана
, проживающий сейчас в Донецке
, обратился к президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой перерасчета пенсии. По моему поручению межведомственная комиссия уже приняла положительное решение по ситуации. На сегодня запланировано еще одно заседание, где будет рассмотрен целый ряд подобных обращений", - написал Пушилин
в своем Telegram-канале.
Как отмечает Пушилин, у мужчины при обстреле Красного Лимана сгорели дом и трудовая книжка, поэтому, чтобы подтвердить трудовой стаж, он направил в республиканское отделение соцфонда справку ОК5, но процесс перерасчета пенсии затянулся.
"Коллегам из Социального фонда и участникам межведомственной комиссии поручено впредь решать такие вопросы в первоочередном порядке. Процесс перерасчета пенсий и подтверждения трудового стажа в республике будет ускорен", - добавил он.
Глава региона подчеркнул, что все органы власти должны помогать жителям без волокиты, так как понимает, что боевые действия затронули многих жителей региона.
Прямая линия Путина идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.