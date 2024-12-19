https://ria.ru/20241219/ovchinskiy-1990015794.html

Овчинский: два бизнес-центра достроено в Беговом районе Москвы

Овчинский: два бизнес-центра достроено в Беговом районе Москвы - РИА Новости, 19.12.2024

Овчинский: два бизнес-центра достроено в Беговом районе Москвы

В Беговом районе столицы завершено строительство двух бизнес-центров в составе делового квартала в Бумажном проезде, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:00:00+03:00

2024-12-19T10:00:00+03:00

2024-12-19T10:00:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Беговом районе столицы завершено строительство двух бизнес-центров в составе делового квартала в Бумажном проезде, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский."Общая площадь второй очереди делового центра около 70 тысяч квадратных метров. В башне B 23 этажа, в C – 10 этажей. Помимо офисов, в бизнес-центрах разместится инфраструктура для жителей района: торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, кафе и рестораны. Также в рамках проекта предусмотрена столовая для сотрудников. Всего в деловом квартале появятся четыре офисные башни", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Он отметил, что в рамках третьей очереди, завершить которую рассчитывают в 2025 году, будет создана общественная парковая зона площадью пять тысяч квадратных метров.Проект реализован девелопером Stone. Уточняется, что фасады объектов сделаны из экологичного и сверхпрочного стеклофибробетона, а сам квартал возведен согласно концепции "здорового" строительства. Так, инженерные системы будут работать автономно, поддерживая определенный микроклимат внутри офисных зданий, а окна обеспечат возможность естественного проветривания. Территория вокруг зданий предполагает комплексное благоустройство. Также там будет размещена двухуровневая подземная парковка на 237 мест и наземная парковка на 28 мест.Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский