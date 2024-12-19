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Овчинский: два бизнес-центра достроено в Беговом районе Москвы - РИА Новости, 19.12.2024
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10:00 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ovchinskiy-1990015794.html
Овчинский: два бизнес-центра достроено в Беговом районе Москвы
Овчинский: два бизнес-центра достроено в Беговом районе Москвы - РИА Новости, 19.12.2024
Овчинский: два бизнес-центра достроено в Беговом районе Москвы
В Беговом районе столицы завершено строительство двух бизнес-центров в составе делового квартала в Бумажном проезде, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:00:00+03:00
2024-12-19T10:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Беговом районе столицы завершено строительство двух бизнес-центров в составе делового квартала в Бумажном проезде, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский."Общая площадь второй очереди делового центра около 70 тысяч квадратных метров. В башне B 23 этажа, в C – 10 этажей. Помимо офисов, в бизнес-центрах разместится инфраструктура для жителей района: торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, кафе и рестораны. Также в рамках проекта предусмотрена столовая для сотрудников. Всего в деловом квартале появятся четыре офисные башни", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Он отметил, что в рамках третьей очереди, завершить которую рассчитывают в 2025 году, будет создана общественная парковая зона площадью пять тысяч квадратных метров.Проект реализован девелопером Stone. Уточняется, что фасады объектов сделаны из экологичного и сверхпрочного стеклофибробетона, а сам квартал возведен согласно концепции "здорового" строительства. Так, инженерные системы будут работать автономно, поддерживая определенный микроклимат внутри офисных зданий, а окна обеспечат возможность естественного проветривания. Территория вокруг зданий предполагает комплексное благоустройство. Также там будет размещена двухуровневая подземная парковка на 237 мест и наземная парковка на 28 мест.Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский

Овчинский: два бизнес-центра достроено в Беговом районе Москвы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский
Руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Беговом районе столицы завершено строительство двух бизнес-центров в составе делового квартала в Бумажном проезде, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Общая площадь второй очереди делового центра около 70 тысяч квадратных метров. В башне B 23 этажа, в C – 10 этажей. Помимо офисов, в бизнес-центрах разместится инфраструктура для жителей района: торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, кафе и рестораны. Также в рамках проекта предусмотрена столовая для сотрудников. Всего в деловом квартале появятся четыре офисные башни", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он отметил, что в рамках третьей очереди, завершить которую рассчитывают в 2025 году, будет создана общественная парковая зона площадью пять тысяч квадратных метров.

Проект реализован девелопером Stone. Уточняется, что фасады объектов сделаны из экологичного и сверхпрочного стеклофибробетона, а сам квартал возведен согласно концепции "здорового" строительства. Так, инженерные системы будут работать автономно, поддерживая определенный микроклимат внутри офисных зданий, а окна обеспечат возможность естественного проветривания.

Территория вокруг зданий предполагает комплексное благоустройство. Также там будет размещена двухуровневая подземная парковка на 237 мест и наземная парковка на 28 мест.

Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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