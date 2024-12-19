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Путин рассказал об уровне отношений России и Китая - РИА Новости, 19.12.2024
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14:10 19.12.2024 (обновлено: 14:22 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/otnosheniya-1990146071.html
Путин рассказал об уровне отношений России и Китая
Путин рассказал об уровне отношений России и Китая - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал об уровне отношений России и Китая
Очень многое происходило в истории отношений России и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:10:00+03:00
2024-12-19T14:22:00+03:00
россия
китай
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очень многое происходило в истории отношений России и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда, заявил президент РФ Владимир Путин."В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но вот в последние десятилетия уровень и качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, китай, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об уровне отношений России и Китая

Путин: уровень и качество отношений РФ и КНР в последние годы такие, как никогда

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очень многое происходило в истории отношений России и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но вот в последние десятилетия уровень и качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И во время встречи на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая
19 ноября, 01:14
 
РоссияКитайПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинВ мире
 
 
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