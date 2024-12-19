https://ria.ru/20241219/otnosheniya-1990146071.html

Путин рассказал об уровне отношений России и Китая

Путин рассказал об уровне отношений России и Китая - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал об уровне отношений России и Китая

Очень многое происходило в истории отношений России и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:10:00+03:00

2024-12-19T14:10:00+03:00

2024-12-19T14:22:00+03:00

россия

китай

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очень многое происходило в истории отношений России и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда, заявил президент РФ Владимир Путин."В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но вот в последние десятилетия уровень и качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984490458.html

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