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Путин рассказал об уровне отношений России и Китая
Путин рассказал об уровне отношений России и Китая - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал об уровне отношений России и Китая
Очень многое происходило в истории отношений России и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:10:00+03:00
2024-12-19T14:10:00+03:00
2024-12-19T14:22:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очень многое происходило в истории отношений России и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда, заявил президент РФ Владимир Путин."В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но вот в последние десятилетия уровень и качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, китай, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об уровне отношений России и Китая
Путин: уровень и качество отношений РФ и КНР в последние годы такие, как никогда