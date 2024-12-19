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Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 19.12.2024
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11:56 19.12.2024 (обновлено: 12:35 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/osvobozhdenie-1990072972.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 19.12.2024
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:56:00+03:00
2024-12-19T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.При этом бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки, а также отразили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили два села в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении сел Новый Комар и Зеленовка в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Зеленовка в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки российских войск Восток освободили село Зеленовка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Зеленовка в Донецкой Народной Республике

Зеленовка — село в Покровском районе ДНР, юго-западнее города Курахово. Взятие этого села под контроль позволяет сузить клещи, в которые российская армия взяла кураховскую группировку ВСУ, а также продвинуться западнее, чтобы выйти на окружение Курахово.

Новый Комар расположен на юго-западе ДНР, в четырех километрах севернее Великой Новоселки — большого села на Времевском выступе на границе ДНР и Запорожья. Там находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Его захват позволит обезопасить юго-западные границы ДНР.

© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Новый Комар в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки российских войск Восток освободили село Новый Комар в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Новый Комар в Донецкой Народной Республике
При этом бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки, а также отразили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • примерно 175 солдат убитыми и ранеными;
  • БМП;
  • три автомобиля;
  • польская САУ Krab;
  • две САУ "Акация";
  • гаубица Д-30;
  • станция радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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