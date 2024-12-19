Российские войска освободили два села в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении сел Новый Комар и Зеленовка в ДНР
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Зеленовка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Зеленовка в Донецкой Народной Республике
Зеленовка — село в Покровском районе ДНР, юго-западнее города Курахово. Взятие этого села под контроль позволяет сузить клещи, в которые российская армия взяла кураховскую группировку ВСУ, а также продвинуться западнее, чтобы выйти на окружение Курахово.
Новый Комар расположен на юго-западе ДНР, в четырех километрах севернее Великой Новоселки — большого села на Времевском выступе на границе ДНР и Запорожья. Там находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Его захват позволит обезопасить юго-западные границы ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Новый Комар в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Восток" освободили село Новый Комар в Донецкой Народной Республике
При этом бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки, а также отразили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- примерно 175 солдат убитыми и ранеными;
- БМП;
- три автомобиля;
- польская САУ Krab;
- две САУ "Акация";
- гаубица Д-30;
- станция радиоэлектронной борьбы.
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