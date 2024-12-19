Российские войска освободили два села в ДНР

Зеленовка — село в Покровском районе ДНР, юго-западнее города Курахово. Взятие этого села под контроль позволяет сузить клещи, в которые российская армия взяла кураховскую группировку ВСУ, а также продвинуться западнее, чтобы выйти на окружение Курахово.

Новый Комар расположен на юго-западе ДНР, в четырех километрах севернее Великой Новоселки — большого села на Времевском выступе на границе ДНР и Запорожья. Там находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Его захват позволит обезопасить юго-западные границы ДНР.