https://ria.ru/20241219/ostankino-1989134365.html

Последний корпус в бизнес-парке "Останкино" строят по городской программе

Последний корпус в бизнес-парке "Останкино" строят по городской программе - РИА Новости, 19.12.2024

Последний корпус в бизнес-парке "Останкино" строят по городской программе

Свыше 22 тысяч квадратных метров офисных площадей появится в новом 13-этажном здании корпуса в составе бизнес-парка "Останкино", там будет создано около двух... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:00:00+03:00

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2024-12-19T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

алексей варламов

максим ликсутов

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 22 тысяч квадратных метров офисных площадей появится в новом 13-этажном здании корпуса в составе бизнес-парка "Останкино", там будет создано около двух тысяч рабочих мест по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил в четверг министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. "Первые пять корпусов бизнес-парка "Останкино" уже введены в эксплуатацию, там появилось почти 10 тысяч новых рабочих мест для жителей северо-востока столицы. В новом здании, где смогут трудоустроиться еще около двух тысяч человек, планируется разместить офисные помещения, магазины и переговорные комнаты", – приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.В пяти построенных корпусах бизнес-парка находятся торгово-производственные, строительные, логистические и ИТ-компании. В новом здании, где уже возведен монолитный каркас, на первом этаже предусмотрены площади под помещения ритейла, а в лобби – переговорные комнаты. Завершение строительства корпуса запланировано на 2025 год.Также в составе бизнес-парка обустроят площадь, где в будущем планируется проводить мероприятия для работников и жителей района.Директор по управлению проектами группы компаний "Пионер" Алексей Варламов отметил, что этот проект расположен в пешей доступности от станции метро "Бутырская" и МЦД-3 "Останкино". Это существенный плюс для сотрудников офисов. Так как близость к остановкам общественного транспорта как наземного, так и подземного, является большим преимуществом делового кластера. Люди предпочитают работать так, чтобы не тратить много времени на дорогу.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города с 2020 года. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города. Также более 2 трлн рублей привлекут на развитие городской инфраструктуры.Ранее Гарбузов сообщал, что за первые десять месяцев года фабрики в Москве нарастили объемы производства мыла, моющих, чистящих, а также парфюмерных и косметических средств на 13,2%.

https://ria.ru/20241209/liksutov-1988131331.html

https://ria.ru/20241209/liksutov-1988110235.html

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москва, анатолий гарбузов, алексей варламов, максим ликсутов