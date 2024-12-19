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В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях - РИА Новости, 19.12.2024
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19:47 19.12.2024 (обновлено: 20:13 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/oruzhie-1990263114.html
В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях
В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях - РИА Новости, 19.12.2024
В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях
Украинцы в биолабораториях разрабатывали оружие против русских, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинцы в биолабораториях разрабатывали оружие против русских, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украинцы в биолабораториях с нашей помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских", — заявил он.Военный эксперт также подчеркнул неизбежность российской победы в украинском конфликте.В четверг американский предприниматель Илон Маск раскритиковал решение властей США о военной помощи Украине, назвав его "одним из худших законопроектов в истории". Так он прокомментировал сообщение известного общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации, в числе которых — помощь Украине на 60 миллиардов долларов и финансирование 12 биолабораторий.
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990193208.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях

Полковник Макгрегор: украинцы в лабораториях разрабатывали оружие против русских

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы
Защитные костюмы - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинцы в биолабораториях разрабатывали оружие против русских, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Украинцы в биолабораториях с нашей помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских", — заявил он.
Военный эксперт также подчеркнул неизбежность российской победы в украинском конфликте.
В четверг американский предприниматель Илон Маск раскритиковал решение властей США о военной помощи Украине, назвав его "одним из худших законопроектов в истории". Так он прокомментировал сообщение известного общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации, в числе которых — помощь Украине на 60 миллиардов долларов и финансирование 12 биолабораторий.
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