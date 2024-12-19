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В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях
В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях - РИА Новости, 19.12.2024
В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях
Украинцы в биолабораториях разрабатывали оружие против русских, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинцы в биолабораториях разрабатывали оружие против русских, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украинцы в биолабораториях с нашей помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских", — заявил он.Военный эксперт также подчеркнул неизбежность российской победы в украинском конфликте.В четверг американский предприниматель Илон Маск раскритиковал решение властей США о военной помощи Украине, назвав его "одним из худших законопроектов в истории". Так он прокомментировал сообщение известного общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации, в числе которых — помощь Украине на 60 миллиардов долларов и финансирование 12 биолабораторий.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
В США раскрыли страшную правду об украинских биолабораториях
Полковник Макгрегор: украинцы в лабораториях разрабатывали оружие против русских