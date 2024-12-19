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Путин рассказал, как создавался "Орешник" - РИА Новости, 19.12.2024
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12:52 19.12.2024 (обновлено: 12:57 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990101758.html
Путин рассказал, как создавался "Орешник"
Путин рассказал, как создавался "Орешник" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, как создавался "Орешник"
Президент России Владимир Путин рассказал, что принимал участие в принятии решения о производстве новейшей российской баллистической ракеты средней дальности... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:52:00+03:00
2024-12-19T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что принимал участие в принятии решения о производстве новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешника"."Ученые, конструкторы, инженеры думали (о разработке "Орешника" - ред.), что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком. В конце концов это и до меня дошло тоже, и я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его или не производить, в каком объеме, когда и как", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как создавался "Орешник"

Путин заявил, что принимал участие в создании "Орешника"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что принимал участие в принятии решения о производстве новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешника".
"Ученые, конструкторы, инженеры думали (о разработке "Орешника" - ред.), что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком. В конце концов это и до меня дошло тоже, и я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его или не производить, в каком объеме, когда и как", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияВладимир Путин
 
 
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