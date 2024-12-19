https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990101758.html
Путин рассказал, как создавался "Орешник"
Путин рассказал, как создавался "Орешник" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, как создавался "Орешник"
Президент России Владимир Путин рассказал, что принимал участие в принятии решения о производстве новейшей российской баллистической ракеты средней дальности... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:52:00+03:00
2024-12-19T12:52:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что принимал участие в принятии решения о производстве новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешника"."Ученые, конструкторы, инженеры думали (о разработке "Орешника" - ред.), что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком. В конце концов это и до меня дошло тоже, и я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его или не производить, в каком объеме, когда и как", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как создавался "Орешник"
Путин заявил, что принимал участие в создании "Орешника"