https://ria.ru/20241219/orban-1990120616.html

Орбан заявил, что готов к встрече с Зеленским на саммите ЕС

Орбан заявил, что готов к встрече с Зеленским на саммите ЕС - РИА Новости, 19.12.2024

Орбан заявил, что готов к встрече с Зеленским на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским на саммите ЕС, передает агентство MTI. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:29:00+03:00

2024-12-19T13:29:00+03:00

2024-12-19T15:14:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским на саммите ЕС, передает агентство MTI."Я работаю в режиме готовности и сплю в режиме готовности. Я всегда готов к любому содержательному разговору", — сказал Орбан журналистам перед началом саммита в Брюсселе. Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан ответил на это, что не поддастся на провокации. По его словам, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а ответственность Зеленского — принимать его или нет.На прошлой неделе глава киевского режима обиделся на Орбана за телефонный звонок российскому лидеру, во время которого обсуждалась возможность установления долговременного и устойчивого мира в Европе. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт запрашивал у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получил "некультурный отказ". Орбан в разговоре с Путиным выдвинул идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. По его словам, по дипломатическим каналам это предложение донесли до Зеленского, но тот отверг и исключил его. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989819624.html

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988722914.html

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