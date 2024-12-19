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Орбан заявил, что готов к встрече с Зеленским на саммите ЕС - РИА Новости, 19.12.2024
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13:29 19.12.2024 (обновлено: 15:14 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/orban-1990120616.html
Орбан заявил, что готов к встрече с Зеленским на саммите ЕС
Орбан заявил, что готов к встрече с Зеленским на саммите ЕС - РИА Новости, 19.12.2024
Орбан заявил, что готов к встрече с Зеленским на саммите ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским на саммите ЕС, передает агентство MTI. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:29:00+03:00
2024-12-19T15:14:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским на саммите ЕС, передает агентство MTI."Я работаю в режиме готовности и сплю в режиме готовности. Я всегда готов к любому содержательному разговору", — сказал Орбан журналистам перед началом саммита в Брюсселе. Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан ответил на это, что не поддастся на провокации. По его словам, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а ответственность Зеленского — принимать его или нет.На прошлой неделе глава киевского режима обиделся на Орбана за телефонный звонок российскому лидеру, во время которого обсуждалась возможность установления долговременного и устойчивого мира в Европе. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт запрашивал у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получил "некультурный отказ". Орбан в разговоре с Путиным выдвинул идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. По его словам, по дипломатическим каналам это предложение донесли до Зеленского, но тот отверг и исключил его. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989819624.html
https://ria.ru/20241212/peregovory-1988722914.html
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в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз
Орбан заявил, что готов к встрече с Зеленским на саммите ЕС

Премьер Венгрии Орбан заявил, что готов к диалогу с Зеленским на саммите ЕС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским на саммите ЕС, передает агентство MTI.
"Я работаю в режиме готовности и сплю в режиме готовности. Я всегда готов к любому содержательному разговору", — сказал Орбан журналистам перед началом саммита в Брюсселе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану
Вчера, 05:39
Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан ответил на это, что не поддастся на провокации. По его словам, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а ответственность Зеленского — принимать его или нет.
На прошлой неделе глава киевского режима обиделся на Орбана за телефонный звонок российскому лидеру, во время которого обсуждалась возможность установления долговременного и устойчивого мира в Европе. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт запрашивал у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получил "некультурный отказ".
Орбан в разговоре с Путиным выдвинул идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. По его словам, по дипломатическим каналам это предложение донесли до Зеленского, но тот отверг и исключил его. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана
12 декабря, 03:55
 
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