https://ria.ru/20241219/onlifansukraina-1990038436.html

На Украине к моделям OnlyFans стали массово приходить силовики

На Украине к моделям OnlyFans стали массово приходить силовики - РИА Новости, 19.12.2024

На Украине к моделям OnlyFans стали массово приходить силовики

Шевченковский районный суд Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) данные обо всех гражданах Украины,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:03:00+03:00

2024-12-19T07:03:00+03:00

2024-12-19T07:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) данные обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на онлайн-платформе OnlyFans, сообщило издание "Страна".Отмечается, что суд предоставил Бюро временны доступ к информации обо всех украинцах, имеющих аккаунты на платформе OnlyFans.Согласно публикации, пользователей популярной онлайн-сервиса заподозрили в неуплате налогов в особо крупных размерах, к некоторым из сотрудники БЭБ уже приходили с обысками по соответствующему уголовному делу.В октябре депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процента до пяти процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50 процентов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины