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На Украине к моделям OnlyFans стали массово приходить силовики
На Украине к моделям OnlyFans стали массово приходить силовики - РИА Новости, 19.12.2024
На Украине к моделям OnlyFans стали массово приходить силовики
Шевченковский районный суд Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) данные обо всех гражданах Украины,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:03:00+03:00
2024-12-19T07:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) данные обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на онлайн-платформе OnlyFans, сообщило издание "Страна".Отмечается, что суд предоставил Бюро временны доступ к информации обо всех украинцах, имеющих аккаунты на платформе OnlyFans.Согласно публикации, пользователей популярной онлайн-сервиса заподозрили в неуплате налогов в особо крупных размерах, к некоторым из сотрудники БЭБ уже приходили с обысками по соответствующему уголовному делу.В октябре депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процента до пяти процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50 процентов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине к моделям OnlyFans стали массово приходить силовики
На Украине решили подсчитать всех моделей OnlyFans для налогового учета