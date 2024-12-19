https://ria.ru/20241219/obstrel-1990055321.html

ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 19.12.2024

ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 30 беспилотниками, пострадал один человек, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:09:00+03:00

2024-12-19T10:09:00+03:00

2024-12-19T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

красногвардейский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 30 беспилотниками, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 декабря. Атакам подверглись 22 населенных пункта. Было выпущено 19 снарядов, а также зафиксировано 36 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены три частных домовладения, сельхозпредприятие, объект связи и 10 автомобилей. "Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолётного типа. Без последствий. В Краснояружском районе по селу Вязовое совершены атаки 2 FPV-дронов. Повреждены 2 автомобиля. Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по трем населённым пунктам было выпущено 4 боеприпаса, а также системой ПВО сбиты три дрона. В Валуйском округе по семи населенным пунктам нанесены удары с помощью 9 БПЛА. В Волоконовском районе посёлки Волоконовка, Пятницкое и село Новое подверглись атакам 3 беспилотников. В Грайворонском округе по трем сёлам выпущены 2 боеприпаса, а также с БПЛА сброшены 3 взрывных устройства. "В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 13 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 6 БПЛА. В селе Муром в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранен мирный житель. Мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

муром

красногвардейский район

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белгородская область, муром, красногвардейский район, вячеслав гладков, происшествия