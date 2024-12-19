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В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/novoshahtinsk-1990077679.html
В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА
В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА
Система оповещения не сработала в Новошахтинске Ростовской области, который ночью подвергся атаке БПЛА, поскольку силы ПВО отработали по воздушным целям и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:52:00+03:00
2024-12-19T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
новошахтинск
ростовская область
сергей бондаренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Система оповещения не сработала в Новошахтинске Ростовской области, который ночью подвергся атаке БПЛА, поскольку силы ПВО отработали по воздушным целям и угрозы для населения не было, сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко в Telegram-канале. Как ранее проинформировал врио губернатора области Юрий Слюсарь, ночью регион атаковали более 30 дронов и три ракеты. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Один человек пострадал. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, которое было ликвидировано в четверг утром. По словам Бондаренко, со вчерашнего дня многие районы Ростовской области, в том числе и Новошахтинск, подверглись массированной атаке врага. Горожане массово возмущаются из-за несработавшей городской системы оповещения. "Поясняю. Сигнал "Воздушная тревога" включается, если есть реальная угроза для гражданского населения. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было, поэтому оповещение не включали", - написал он. Бондаренко напомнил жителям о необходимости изучить инструкцию о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.
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новошахтинск
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новошахтинск, ростовская область, сергей бондаренко
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Ростовская область, Сергей Бондаренко
В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА

В Новошахтинске не сработало оповещение при атаке БПЛА из-за отсутствия угрозы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Система оповещения не сработала в Новошахтинске Ростовской области, который ночью подвергся атаке БПЛА, поскольку силы ПВО отработали по воздушным целям и угрозы для населения не было, сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко в Telegram-канале.
Как ранее проинформировал врио губернатора области Юрий Слюсарь, ночью регион атаковали более 30 дронов и три ракеты. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Один человек пострадал. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, которое было ликвидировано в четверг утром.
По словам Бондаренко, со вчерашнего дня многие районы Ростовской области, в том числе и Новошахтинск, подверглись массированной атаке врага. Горожане массово возмущаются из-за несработавшей городской системы оповещения.
«
"Поясняю. Сигнал "Воздушная тревога" включается, если есть реальная угроза для гражданского населения. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было, поэтому оповещение не включали", - написал он.
Бондаренко напомнил жителям о необходимости изучить инструкцию о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскРостовская областьСергей Бондаренко
 
 
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