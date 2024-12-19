https://ria.ru/20241219/novoshahtinsk-1990077679.html

В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА

В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024

В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА

Система оповещения не сработала в Новошахтинске Ростовской области, который ночью подвергся атаке БПЛА, поскольку силы ПВО отработали по воздушным целям и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:52:00+03:00

2024-12-19T11:52:00+03:00

2024-12-19T11:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

новошахтинск

ростовская область

сергей бондаренко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Система оповещения не сработала в Новошахтинске Ростовской области, который ночью подвергся атаке БПЛА, поскольку силы ПВО отработали по воздушным целям и угрозы для населения не было, сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко в Telegram-канале. Как ранее проинформировал врио губернатора области Юрий Слюсарь, ночью регион атаковали более 30 дронов и три ракеты. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Один человек пострадал. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, которое было ликвидировано в четверг утром. По словам Бондаренко, со вчерашнего дня многие районы Ростовской области, в том числе и Новошахтинск, подверглись массированной атаке врага. Горожане массово возмущаются из-за несработавшей городской системы оповещения. "Поясняю. Сигнал "Воздушная тревога" включается, если есть реальная угроза для гражданского населения. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было, поэтому оповещение не включали", - написал он. Бондаренко напомнил жителям о необходимости изучить инструкцию о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

новошахтинск

ростовская область

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новошахтинск, ростовская область, сергей бондаренко