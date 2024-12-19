В Новошахтинске не сработала система оповещения при атаке БПЛА
В Новошахтинске не сработало оповещение при атаке БПЛА из-за отсутствия угрозы
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Система оповещения не сработала в Новошахтинске Ростовской области, который ночью подвергся атаке БПЛА, поскольку силы ПВО отработали по воздушным целям и угрозы для населения не было, сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко в Telegram-канале.
Как ранее проинформировал врио губернатора области Юрий Слюсарь, ночью регион атаковали более 30 дронов и три ракеты. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Один человек пострадал. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, которое было ликвидировано в четверг утром.
По словам Бондаренко, со вчерашнего дня многие районы Ростовской области, в том числе и Новошахтинск, подверглись массированной атаке врага. Горожане массово возмущаются из-за несработавшей городской системы оповещения.
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"Поясняю. Сигнал "Воздушная тревога" включается, если есть реальная угроза для гражданского населения. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было, поэтому оповещение не включали", - написал он.
Бондаренко напомнил жителям о необходимости изучить инструкцию о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.
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