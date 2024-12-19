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Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье

Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024

Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье

Свыше 3 тысяч подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали родителям при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:34:00+03:00

2024-12-19T12:34:00+03:00

2024-12-19T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 3 тысяч подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали родителям при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Молодые родители при рождении ребенка могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". В состав набора входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. "В подарочном наборе "Я родился в Подмосковье!" мы постарались собрать все самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам, посещать школу будущих мам, так как все самое необходимое она сможет получить в родовспомогательном учреждении. Всего с начала года в регионе выдали более трех тысяч подарочных наборов", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.

https://ria.ru/20241219/ded_moroz-1990085594.html

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