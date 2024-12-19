https://ria.ru/20241219/novorozhdennye-1990092262.html
Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье
Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024
Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье
Свыше 3 тысяч подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали родителям при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:34:00+03:00
2024-12-19T12:34:00+03:00
2024-12-19T12:34:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983474796_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_344f157e8017a808907ce5a2228e5535.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 3 тысяч подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали родителям при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Молодые родители при рождении ребенка могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". В состав набора входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. "В подарочном наборе "Я родился в Подмосковье!" мы постарались собрать все самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам, посещать школу будущих мам, так как все самое необходимое она сможет получить в родовспомогательном учреждении. Всего с начала года в регионе выдали более трех тысяч подарочных наборов", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.
https://ria.ru/20241219/ded_moroz-1990085594.html
https://ria.ru/20241218/semi-1989994332.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983474796_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47f1801638c9240752b01a546bb51560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье
В Подмосковье свыше 3 тысяч наборов для новорожденных выдали родителям