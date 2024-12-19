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Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024
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Новости Подмосковья
 
12:34 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/novorozhdennye-1990092262.html
Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье
Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024
Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье
Свыше 3 тысяч подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали родителям при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:34:00+03:00
2024-12-19T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 3 тысяч подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали родителям при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Молодые родители при рождении ребенка могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". В состав набора входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. "В подарочном наборе "Я родился в Подмосковье!" мы постарались собрать все самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам, посещать школу будущих мам, так как все самое необходимое она сможет получить в родовспомогательном учреждении. Всего с начала года в регионе выдали более трех тысяч подарочных наборов", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.
https://ria.ru/20241219/ded_moroz-1990085594.html
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московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Более 3 тысяч наборов для новорожденных выдали в Подмосковье

В Подмосковье свыше 3 тысяч наборов для новорожденных выдали родителям

© iStock.com / StockPlanetsЖенщина с новорожденным ребенком
Женщина с новорожденным ребенком - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© iStock.com / StockPlanets
Женщина с новорожденным ребенком . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 3 тысяч подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали родителям при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Молодые родители при рождении ребенка могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!".
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В состав набора входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое.
"В подарочном наборе "Я родился в Подмосковье!" мы постарались собрать все самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам, посещать школу будущих мам, так как все самое необходимое она сможет получить в родовспомогательном учреждении. Всего с начала года в регионе выдали более трех тысяч подарочных наборов", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.
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