https://ria.ru/20241219/nikolaev-1990057125.html

Николаев: последовательно ведем работу по обеспечению жильем детей-сирот

Николаев: последовательно ведем работу по обеспечению жильем детей-сирот - РИА Новости, 19.12.2024

Николаев: последовательно ведем работу по обеспечению жильем детей-сирот

Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот в Чувашии имеет проблемный характер - за годы создалась достаточно солидная очередь, но несколько лет назад она была... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:29:00+03:00

2024-12-19T10:29:00+03:00

2024-12-19T10:29:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

жилье

дети-сироты

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот в Чувашии имеет проблемный характер - за годы создалась достаточно солидная очередь, но несколько лет назад она была намного хуже — цифры были больше, сообщил глава Республики Олег Николаев "Известиям". "В частности, в Чувашской Республике на сегодняшний день 1236 детей-сирот имеют право на получение жилья. В последующие годы еще 540 детей-сирот, не достигших совершеннолетия, будут претендовать на квартиры", - заявил Николаев. По его словам, начиная с 2020 года в Чувашской Республике ведется последовательная работа для того, чтобы эта очередь, накопленная десятилетиями, не просто сократилась, а полностью исчезла. В частности, для решения этой задачи ежегодно выделяется больше денежных средств, и тем самым переломлено еще два года назад накопление очереди. Названные цифры идут с трендом на понижение. На сегодняшний день утверждена региональная программа для решения данной задачи в ближайшие 3-4 года. И в целом видно, что она достижима. "Мы, конечно же, предпринимали ряд таких системных мер, без которых, в принципе, сложно было бы достичь целевых показателей, потому что просто выделением денег проблему не решишь. Почему? Потому что жилья, которое соответствует всем стандартам для предоставления его детям-сиротам, в 2020 году на рынке было недостаточно. Если бы мы даже в этом году выделили нужное количество денег для того, чтобы полностью закрыть очередь, жилья в требуемом объеме на рынке нет. Поэтому мы вели достаточно плотную работу со строителями, составили соответствующий график, в соответствии с которым мы должны обеспечить жильем детей, а дальше уже у себя в бюджете предусматриваем нужный объем средств для того, чтобы быть в этом графике. В частности, в прошлом году мы обеспечили 314 детей жильем. В этом году в планах у нас обеспечить жильем 415-430 детей", - отметил Николаев. Он добавил, что также была диверсифицирована возможность решения данной задачи. "То есть мы предоставляем не готовое жилье, а жилищный сертификат для того, чтобы ребенок реализовал свое право. И это оказалось очень актуальным инструментом, потому что многие дети-сироты, которые таковыми юридически называются, на самом деле это уже семьи с одним, двумя, а то и тремя детьми. И очевидно, что однокомнатная квартира, которая им положена по закону, конечно же, не решит жилищную проблему. А вот жилищный сертификат можно использовать для улучшения жилищных условий, а самое главное - купить квартиру в том месте, где удобно, а не в том месте, где предоставят, что позволяет решить эти задачи для уже состоявшихся семей", - подчеркнул Николаев. Он пояснил, что в течение ближайших 3-4 лет планируется полностью ликвидировать очередь.

https://ria.ru/20241218/nikolaev-1989839137.html

https://ria.ru/20241216/chuvashiya-1989513474.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), жилье, дети-сироты