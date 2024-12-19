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В Крыму собирают добровольцев для помощи в районе нефтеразлива - РИА Новости, 19.12.2024
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11:43 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/nefterazliv-1990073867.html
В Крыму собирают добровольцев для помощи в районе нефтеразлива
В Крыму собирают добровольцев для помощи в районе нефтеразлива - РИА Новости, 19.12.2024
В Крыму собирают добровольцев для помощи в районе нефтеразлива
Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" сообщил о сборе в Крыму желающих помочь в спасении животных и птиц в районе... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:43:00+03:00
2024-12-19T11:43:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
краснодарский край
керченский пролив
telegram
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" сообщил о сборе в Крыму желающих помочь в спасении животных и птиц в районе нефтеразлива у берегов Тамани, волонтеров организованно доставят на место на автобусе. "Идет набор добровольцев из Крыма под руководством движения "Экосистема". 19 декабря, будет организован автобус, который сможет отвезти волонтеров в район нефтеразлива на три дня", - говорится сообщении центра в Telegram-канале. Отмечается, что для участия необходимо зарегистрироваться на странице движения "Экосистема" в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, в Telegram организован чат-бот для координации волонтеров на месте. По данным центра, в Крыму пока не зафиксированы следы бедствия, в Краснодарском крае волонтеры ежедневно заняты уборкой пляжа, поиском пострадавших животных и оказанием им первой помощи. Среди птиц чаще всего встречаются поганки, также были найдены гагары, лысухи, чайки и лебеди. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989739837.html
https://ria.ru/20241217/anapa-1989788781.html
тамань (станица)
краснодарский край
керченский пролив
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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, керченский пролив, telegram, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Краснодарский край, Керченский пролив, Telegram, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Крыму собирают добровольцев для помощи в районе нефтеразлива

Центр "Безмятежное море" собирает добровольцев для помощи пострадавшим животным

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" сообщил о сборе в Крыму желающих помочь в спасении животных и птиц в районе нефтеразлива у берегов Тамани, волонтеров организованно доставят на место на автобусе.
"Идет набор добровольцев из Крыма под руководством движения "Экосистема". 19 декабря, будет организован автобус, который сможет отвезти волонтеров в район нефтеразлива на три дня", - говорится сообщении центра в Telegram-канале.
Спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
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Отмечается, что для участия необходимо зарегистрироваться на странице движения "Экосистема" в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, в Telegram организован чат-бот для координации волонтеров на месте.
По данным центра, в Крыму пока не зафиксированы следы бедствия, в Краснодарском крае волонтеры ежедневно заняты уборкой пляжа, поиском пострадавших животных и оказанием им первой помощи. Среди птиц чаще всего встречаются поганки, также были найдены гагары, лысухи, чайки и лебеди.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе. 17 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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ПроисшествияТамань (станица)Краснодарский крайКерченский проливTelegramФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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