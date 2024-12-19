https://ria.ru/20241219/nato-1990125531.html

С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил Путин

С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил Путин

Практически все страны-члены НАТО воюют с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:37:00+03:00

2024-12-19T13:37:00+03:00

2024-12-19T13:48:00+03:00

россия

владимир путин

нато

в мире

прямая линия с владимиром путиным — 2024

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990109357_0:186:2922:1830_1920x0_80_0_0_58b72c8c1c999e61fe898dc48222107c.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Практически все страны-члены НАТО воюют с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."С нами практически воюют все страны НАТО", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, нато, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024