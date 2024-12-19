https://ria.ru/20241219/nato-1990125531.html
С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил Путин
С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил Путин
Практически все страны-члены НАТО воюют с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:37:00+03:00
2024-12-19T13:37:00+03:00
2024-12-19T13:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Практически все страны-члены НАТО воюют с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."С нами практически воюют все страны НАТО", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нато, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, НАТО, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине
С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил Путин
Путин: с Россией воюют практически все страны НАТО, заявил Путин