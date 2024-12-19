https://ria.ru/20241219/nagrada-1990035880.html
Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили
Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили - РИА Новости, 19.12.2024
Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили
Росрыболовство наградило 20 членов экипажа краболова "Ангел", которые спасли Михаила Пичугина, более двух месяцев дрейфовавшего в Охотском море, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:14:00+03:00
2024-12-19T06:14:00+03:00
2024-12-19T06:14:00+03:00
охотское море
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Росрыболовство наградило 20 членов экипажа краболова "Ангел", которые спасли Михаила Пичугина, более двух месяцев дрейфовавшего в Охотском море, сообщает ведомство. "Росрыболовство отметило бдительность и мужество экипажа краболовного судна "Ангел", который обнаружил в Охотском море дрейфующий катамаран с человеком на борту. Рыбаки первыми заметили лодку и пришли на помощь. Истощенного после двух месяцев плавания мужчину подняли на борт, напоили и накормили. Судно изменило курс, чтобы доставить спасенного в порт Магадана", - говорится в сообщении. После очередного рейса рыбаки получили награды Росрыболовства. Всего за спасение жизни человека отмечено 20 членов экипажа "Ангела". Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, и он уехал домой в Улан-Удэ. Директор компании-судовладельца "Север" Алексей Арыков рассказывал РИА Новости, что рыбаки с судна "Ангел" случайно наткнулись на лодку, спасенный был в тяжелом состоянии, исхудавший, но в сознании. При встрече мужчина подал сигналы рыбакам, но из-за своего состояния не особо с ними общался.
https://ria.ru/20241015/lodka-1978173613.html
https://ria.ru/20241016/pichugin-1978298412.html
охотское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
охотское море, общество
Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили
Росрыболовство наградило экипаж краболова "Ангел", спасших человека
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Росрыболовство наградило 20 членов экипажа краболова "Ангел", которые спасли Михаила Пичугина, более двух месяцев дрейфовавшего в Охотском море, сообщает ведомство.
"Росрыболовство отметило бдительность и мужество экипажа краболовного судна "Ангел", который обнаружил в Охотском море дрейфующий катамаран с человеком на борту. Рыбаки первыми заметили лодку и пришли на помощь. Истощенного после двух месяцев плавания мужчину подняли на борт, напоили и накормили. Судно изменило курс, чтобы доставить спасенного в порт Магадана", - говорится в сообщении.
После очередного рейса рыбаки получили награды Росрыболовства. Всего за спасение жизни человека отмечено 20 членов экипажа "Ангела".
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, и он уехал домой в Улан-Удэ.
Директор компании-судовладельца "Север" Алексей Арыков рассказывал РИА Новости, что рыбаки с судна "Ангел" случайно наткнулись на лодку, спасенный был в тяжелом состоянии, исхудавший, но в сознании. При встрече мужчина подал сигналы рыбакам, но из-за своего состояния не особо с ними общался.