https://ria.ru/20241219/nagrada-1990035880.html

Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили

Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили - РИА Новости, 19.12.2024

Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили

Росрыболовство наградило 20 членов экипажа краболова "Ангел", которые спасли Михаила Пичугина, более двух месяцев дрейфовавшего в Охотском море, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:14:00+03:00

2024-12-19T06:14:00+03:00

2024-12-19T06:14:00+03:00

охотское море

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Росрыболовство наградило 20 членов экипажа краболова "Ангел", которые спасли Михаила Пичугина, более двух месяцев дрейфовавшего в Охотском море, сообщает ведомство. "Росрыболовство отметило бдительность и мужество экипажа краболовного судна "Ангел", который обнаружил в Охотском море дрейфующий катамаран с человеком на борту. Рыбаки первыми заметили лодку и пришли на помощь. Истощенного после двух месяцев плавания мужчину подняли на борт, напоили и накормили. Судно изменило курс, чтобы доставить спасенного в порт Магадана", - говорится в сообщении. После очередного рейса рыбаки получили награды Росрыболовства. Всего за спасение жизни человека отмечено 20 членов экипажа "Ангела". Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, и он уехал домой в Улан-Удэ. Директор компании-судовладельца "Север" Алексей Арыков рассказывал РИА Новости, что рыбаки с судна "Ангел" случайно наткнулись на лодку, спасенный был в тяжелом состоянии, исхудавший, но в сознании. При встрече мужчина подал сигналы рыбакам, но из-за своего состояния не особо с ними общался.

https://ria.ru/20241015/lodka-1978173613.html

https://ria.ru/20241016/pichugin-1978298412.html

охотское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

охотское море, общество