https://ria.ru/20241219/myaso-1990089589.html

Россия полностью обеспечивает себя мясом, сообщил Путин

Россия полностью обеспечивает себя мясом, сообщил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия полностью обеспечивает себя мясом, сообщил Путин

Россия полностью обеспечивает себя мясом, в РФ потребление в среднем составляет 80 килограммов на человека, а в мире - порядка 40 килограммов на человека,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:29:00+03:00

2024-12-19T12:29:00+03:00

2024-12-19T17:03:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия полностью обеспечивает себя мясом, в РФ потребление в среднем составляет 80 килограммов на человека, а в мире - порядка 40 килограммов на человека, заявил президент РФ Владимир Путин."По мясу мы полностью себя обеспечиваем, 100%. Хороший показатель, но это с чем связано. У нас потребление мяса в год примерно 80 килограммов на человека, а в мире 42 (килограмма), примерно, усреднённый показатель. Вроде бы, хватает. Но все равно, потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика