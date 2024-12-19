https://ria.ru/20241219/moskva-1990084003.html

Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре

Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре - РИА Новости, 19.12.2024

Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре

Реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ, общая площадь которых составляет общей площадью 66,7 гектара, утвердили в Москве в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:15:00+03:00

2024-12-19T16:15:00+03:00

2024-12-19T16:15:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ, общая площадь которых составляет общей площадью 66,7 гектара, утвердили в Москве в ноябре текущего года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ноябре приняты решения о реорганизации семи площадок по программе комплексного развития территорий. Инвестор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат 517 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 9,9 миллиарда рублей. Благодаря ему в городе дополнительно появится 20 тысяч рабочих мест.Сами участки находятся в восьми районах шести административных округов Москвы, добавляется в пресс-релизе. В ходе принятых за ноябрь 2024 года проектов планируется возвести свыше 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда войдут жилые дома общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.Также на территориях появится 702 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

https://ria.ru/20241219/efimov-1990071208.html

https://ria.ru/20241219/efimov-1990065954.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)