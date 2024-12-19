Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/moskva-1990084003.html
Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре
Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре - РИА Новости, 19.12.2024
Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре
Реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ, общая площадь которых составляет общей площадью 66,7 гектара, утвердили в Москве в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:15:00+03:00
2024-12-19T16:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ, общая площадь которых составляет общей площадью 66,7 гектара, утвердили в Москве в ноябре текущего года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ноябре приняты решения о реорганизации семи площадок по программе комплексного развития территорий. Инвестор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат 517 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 9,9 миллиарда рублей. Благодаря ему в городе дополнительно появится 20 тысяч рабочих мест.Сами участки находятся в восьми районах шести административных округов Москвы, добавляется в пресс-релизе. В ходе принятых за ноябрь 2024 года проектов планируется возвести свыше 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда войдут жилые дома общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.Также на территориях появится 702 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
https://ria.ru/20241219/efimov-1990071208.html
https://ria.ru/20241219/efimov-1990065954.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe5fa4f35305eca30ee14806bec81c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ, общая площадь которых составляет общей площадью 66,7 гектара, утвердили в Москве в ноябре текущего года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В ноябре приняты решения о реорганизации семи площадок по программе комплексного развития территорий. Инвестор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Ефимов: в Люблине начали расселять еще один дом в рамках реновации
11:33
В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат 517 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 9,9 миллиарда рублей. Благодаря ему в городе дополнительно появится 20 тысяч рабочих мест.
Сами участки находятся в восьми районах шести административных округов Москвы, добавляется в пресс-релизе. В ходе принятых за ноябрь 2024 года проектов планируется возвести свыше 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда войдут жилые дома общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.
Также на территориях появится 702 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Ефимов: в районе Вороново продолжают реконструкцию школы № 2073
11:09
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала