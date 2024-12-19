https://ria.ru/20241219/moskva-1990084003.html
Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре
Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре - РИА Новости, 19.12.2024
Ефимов: семь решений о КРТ приняли в Москве в ноябре
Реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ, общая площадь которых составляет общей площадью 66,7 гектара, утвердили в Москве в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:15:00+03:00
2024-12-19T16:15:00+03:00
2024-12-19T16:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ, общая площадь которых составляет общей площадью 66,7 гектара, утвердили в Москве в ноябре текущего года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ноябре приняты решения о реорганизации семи площадок по программе комплексного развития территорий. Инвестор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат 517 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 9,9 миллиарда рублей. Благодаря ему в городе дополнительно появится 20 тысяч рабочих мест.Сами участки находятся в восьми районах шести административных округов Москвы, добавляется в пресс-релизе. В ходе принятых за ноябрь 2024 года проектов планируется возвести свыше 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда войдут жилые дома общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.Также на территориях появится 702 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
https://ria.ru/20241219/efimov-1990071208.html
https://ria.ru/20241219/efimov-1990065954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Реализацию семи проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ, общая площадь которых составляет общей площадью 66,7 гектара, утвердили в Москве в ноябре текущего года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В ноябре приняты решения о реорганизации семи площадок по программе комплексного развития территорий. Инвестор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат 517 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 9,9 миллиарда рублей. Благодаря ему в городе дополнительно появится 20 тысяч рабочих мест.
Сами участки находятся в восьми районах шести административных округов Москвы
, добавляется в пресс-релизе. В ходе принятых за ноябрь 2024 года проектов планируется возвести свыше 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда войдут жилые дома общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.
Также на территориях появится 702 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.