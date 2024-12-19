https://ria.ru/20241219/moskva-1990073698.html

Бирюков: более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году

Бирюков: более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году - РИА Новости, 19.12.2024

Бирюков: более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу более 600 праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:55:00+03:00

2024-12-19T11:55:00+03:00

2024-12-19T11:55:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

новый арбат

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу более 600 праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На билбордах и афишных стендах разместили более 600 праздничных плакатов, которые выполнены в стилистике проекта "Зима в Москве". Подготовлены тематические видеоролики, которые транслируются на цифровых билбордах, городских медиафасадах на Новом Арбате, Садовой-Самотечной и Спартаковской улицах", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в этом году столицу украсили более 4,5 тысяч световых конструкций, особую атмосферу создают главные символы праздника - около 1 тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами. "Техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами "2025", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида. "Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20240331/moskva-1936933206.html

https://ria.ru/20241127/moskva-1985957111.html

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, новый арбат, петр бирюков, новый год