Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:55 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/moskva-1990073698.html
Бирюков: более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году
Бирюков: более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году - РИА Новости, 19.12.2024
Бирюков: более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу более 600 праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:55:00+03:00
2024-12-19T11:55:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
новый арбат
петр бирюков
новый год
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990075729_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_5daac3813525bbdceb9e1d18fcfa53d1.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу более 600 праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На билбордах и афишных стендах разместили более 600 праздничных плакатов, которые выполнены в стилистике проекта "Зима в Москве". Подготовлены тематические видеоролики, которые транслируются на цифровых билбордах, городских медиафасадах на Новом Арбате, Садовой-Самотечной и Спартаковской улицах", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в этом году столицу украсили более 4,5 тысяч световых конструкций, особую атмосферу создают главные символы праздника - около 1 тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами. "Техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами "2025", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида. "Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20240331/moskva-1936933206.html
https://ria.ru/20241127/moskva-1985957111.html
москва
новый арбат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990075729_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a37de8861ac37d3d9979d18f2fbbf3a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, новый арбат, петр бирюков, новый год
Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый Арбат, Петр Бирюков, Новый год, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году

Заммэра Бирюков: Москву украсили более 600 праздничных плакатов к Новому году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу более 600 праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На билбордах и афишных стендах разместили более 600 праздничных плакатов, которые выполнены в стилистике проекта "Зима в Москве". Подготовлены тематические видеоролики, которые транслируются на цифровых билбордах, городских медиафасадах на Новом Арбате, Садовой-Самотечной и Спартаковской улицах", - сообщил Бирюков.
Москва - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций
31 марта, 12:30
Заместитель мэра отметил, что в этом году столицу украсили более 4,5 тысяч световых конструкций, особую атмосферу создают главные символы праздника - около 1 тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами.
"Техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами "2025", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд", - сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - добавил Бирюков.
Новогодние уличные украшения на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Москве в 2024 году установят более 4,5 тысячи световых конструкций
27 ноября, 11:38
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваНовый АрбатПетр БирюковНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала