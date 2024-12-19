https://ria.ru/20241219/moshennichestvo-1990025490.html
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом - РИА Новости, 19.12.2024
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом
Мошенники перед Новым годом стали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты или большие... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:51:00+03:00
2024-12-19T02:51:00+03:00
2024-12-19T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошенники перед Новым годом стали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты или большие мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). "Мошенники активизировались перед праздниками и придумали новогоднюю схему обмана. В Крыму россиянам массово рассылают сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлёвскую ёлку", - рассказал Кошелев. Парламентарий уточнил, что аферисты предлагают перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где надо ввести персональные и платёжные данные для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша. "Также в Самаре киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками на Новый год", - отметил Кошелев. Он добавил, что на обман попалась заведующая детским садом, которая приобрела новогодние подарки для воспитанников, она связалась с продавцом и перевела по его указанию предоплату в сумме 70 тысяч рублей. По словам Кошелева, подарки так и не доставили, а мошенник перестал выходить на связь, его личность устанавливается. "На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. А судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками давно пора сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном", - подчеркнул Кошелев. По его мнению, это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам, он отметил, что люди должны проявлять бдительность во всем, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.
https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
https://ria.ru/20241205/moshennichestvo-1987601373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, самара, владимир кошелев, госдума рф, лдпр
Общество, Технологии, Самара, Владимир Кошелев, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом
Депутат Кошелев: мошенники перед Новым годом рассылают приглашения на концерты
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошенники перед Новым годом стали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты или большие мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР).
"Мошенники активизировались перед праздниками и придумали новогоднюю схему обмана. В Крыму россиянам массово рассылают сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлёвскую ёлку", - рассказал Кошелев
.
Парламентарий уточнил, что аферисты предлагают перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где надо ввести персональные и платёжные данные для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.
"Также в Самаре
киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками на Новый год", - отметил Кошелев.
Он добавил, что на обман попалась заведующая детским садом, которая приобрела новогодние подарки для воспитанников, она связалась с продавцом и перевела по его указанию предоплату в сумме 70 тысяч рублей. По словам Кошелева, подарки так и не доставили, а мошенник перестал выходить на связь, его личность устанавливается.
"На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. А судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками давно пора сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном", - подчеркнул Кошелев.
По его мнению, это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам, он отметил, что люди должны проявлять бдительность во всем, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.