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Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи - РИА Новости, 19.12.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
21:30 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/mordoviya-1990274793.html
Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи
Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи - РИА Новости, 19.12.2024
Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи
Глава Мордовии Артем Здунов рассказал, как регион решает вопросы, озвученные президентом России Владимиром Путиных в ходе прямой линии. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T21:30:00+03:00
2024-12-19T21:30:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал, как регион решает вопросы, озвученные президентом России Владимиром Путиных в ходе прямой линии. Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, прошла в Гостином дворе в четверг. В ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" президент отвечал на вопросы журналистов и обычных граждан РФ, которые присылали свои вопросы к мероприятию. Глава Мордовии отметил, что основные вопросы прямой линии - спецоперация, демография и поддержка семей. Он обратил особое внимание на слова Путина о том, что повесткой рождаемости должен начинаться и заканчиваться каждый рабочий день. "Системно занимаемся этой темой. В следующем году по новому нацпроекту "Семья" получим больше 216 миллионов на региональные программы поддержки рождаемости. В этом году уже запустили аналогичный проект в Атяшевском районе", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он также обратил внимания на слова президента России о том, что никакого смысла закрывать программы льготных ипотек нет, они сохраняются. "Наша республика - в числе регионов, где можно оформить семейную ипотеку под 6%. Молодожёны Мордовии пользуются, это хорошее подспорье для молодых семей", - заявил глава республики.
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россия, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия

Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал, как регион решает вопросы, озвученные президентом России Владимиром Путиных в ходе прямой линии.
Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, прошла в Гостином дворе в четверг. В ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" президент отвечал на вопросы журналистов и обычных граждан РФ, которые присылали свои вопросы к мероприятию.
Глава Мордовии отметил, что основные вопросы прямой линии - спецоперация, демография и поддержка семей. Он обратил особое внимание на слова Путина о том, что повесткой рождаемости должен начинаться и заканчиваться каждый рабочий день.
"Системно занимаемся этой темой. В следующем году по новому нацпроекту "Семья" получим больше 216 миллионов на региональные программы поддержки рождаемости. В этом году уже запустили аналогичный проект в Атяшевском районе", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он также обратил внимания на слова президента России о том, что никакого смысла закрывать программы льготных ипотек нет, они сохраняются.
"Наша республика - в числе регионов, где можно оформить семейную ипотеку под 6%. Молодожёны Мордовии пользуются, это хорошее подспорье для молодых семей", - заявил глава республики.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
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