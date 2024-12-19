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Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи

Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи - РИА Новости, 19.12.2024

Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал, как регион решает вопросы, озвученные президентом России Владимиром Путиных в ходе прямой линии. РИА Новости, 19.12.2024

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республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал, как регион решает вопросы, озвученные президентом России Владимиром Путиных в ходе прямой линии. Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, прошла в Гостином дворе в четверг. В ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" президент отвечал на вопросы журналистов и обычных граждан РФ, которые присылали свои вопросы к мероприятию. Глава Мордовии отметил, что основные вопросы прямой линии - спецоперация, демография и поддержка семей. Он обратил особое внимание на слова Путина о том, что повесткой рождаемости должен начинаться и заканчиваться каждый рабочий день. "Системно занимаемся этой темой. В следующем году по новому нацпроекту "Семья" получим больше 216 миллионов на региональные программы поддержки рождаемости. В этом году уже запустили аналогичный проект в Атяшевском районе", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он также обратил внимания на слова президента России о том, что никакого смысла закрывать программы льготных ипотек нет, они сохраняются. "Наша республика - в числе регионов, где можно оформить семейную ипотеку под 6%. Молодожёны Мордовии пользуются, это хорошее подспорье для молодых семей", - заявил глава республики.

россия

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2024

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россия, артем здунов, республика мордовия