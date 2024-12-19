https://ria.ru/20241219/mintrans-1990124459.html
На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"
На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 19.12.2024
На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"
На городских, пригородных и международных маршрутах региона начали курсировать в этом году 60 тематически брендированных автобусов "Мострансавто" в рамках... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:49:00+03:00
2024-12-19T13:49:00+03:00
2024-12-19T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На городских, пригородных и международных маршрутах региона начали курсировать в этом году 60 тематически брендированных автобусов "Мострансавто" в рамках проекта "Зима в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В туристическом проекте, который призван познакомить жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе, задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных ТС помогают создать праздничное новогоднее настроение для пассажиров. Всю зиму автобусы будут курсировать в разных городах региона. Внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта "Путеводитель по Подмосковью". В этих автобусах действуют стандартные условия проезда, оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек"), также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.
https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989974427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мострансавто, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто, Общественный транспорт
На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"
Минтранс: на маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На городских, пригородных и международных маршрутах региона начали курсировать в этом году 60 тематически брендированных автобусов "Мострансавто" в рамках проекта "Зима в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто
" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В туристическом проекте, который призван познакомить жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе, задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных ТС помогают создать праздничное новогоднее настроение для пассажиров. Всю зиму автобусы будут курсировать в разных городах региона.
Внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта "Путеводитель по Подмосковью". В этих автобусах действуют стандартные условия проезда, оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек"), также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.