https://ria.ru/20241219/mintrans-1990124459.html

На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"

На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 19.12.2024

На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"

На городских, пригородных и международных маршрутах региона начали курсировать в этом году 60 тематически брендированных автобусов "Мострансавто" в рамках... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:49:00+03:00

2024-12-19T13:49:00+03:00

2024-12-19T13:49:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

общественный транспорт

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На городских, пригородных и международных маршрутах региона начали курсировать в этом году 60 тематически брендированных автобусов "Мострансавто" в рамках проекта "Зима в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В туристическом проекте, который призван познакомить жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе, задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных ТС помогают создать праздничное новогоднее настроение для пассажиров. Всю зиму автобусы будут курсировать в разных городах региона. Внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта "Путеводитель по Подмосковью". В этих автобусах действуют стандартные условия проезда, оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек"), также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.

https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989974427.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мострансавто, общественный транспорт