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На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 19.12.2024
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Новости Подмосковья
 
13:49 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/mintrans-1990124459.html
На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"
На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 19.12.2024
На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"
На городских, пригородных и международных маршрутах региона начали курсировать в этом году 60 тематически брендированных автобусов "Мострансавто" в рамках... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:49:00+03:00
2024-12-19T13:49:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
общественный транспорт
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На городских, пригородных и международных маршрутах региона начали курсировать в этом году 60 тематически брендированных автобусов "Мострансавто" в рамках проекта "Зима в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В туристическом проекте, который призван познакомить жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе, задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных ТС помогают создать праздничное новогоднее настроение для пассажиров. Всю зиму автобусы будут курсировать в разных городах региона. Внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта "Путеводитель по Подмосковью". В этих автобусах действуют стандартные условия проезда, оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек"), также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.
https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989974427.html
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московская область (подмосковье), мострансавто, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто, Общественный транспорт
На маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"

Минтранс: на маршруты вышли 60 брендированных автобусов "Зима в Подмосковье"

© Фото : Портал Правительства Московской областиБрендированный автобус "Мострансавто"
Брендированный автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Портал Правительства Московской области
Брендированный автобус "Мострансавто"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На городских, пригородных и международных маршрутах региона начали курсировать в этом году 60 тематически брендированных автобусов "Мострансавто" в рамках проекта "Зима в Подмосковье", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В туристическом проекте, который призван познакомить жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе, задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных ТС помогают создать праздничное новогоднее настроение для пассажиров. Всю зиму автобусы будут курсировать в разных городах региона.
Внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта "Путеводитель по Подмосковью". В этих автобусах действуют стандартные условия проезда, оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек"), также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.
Красногорск - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Свыше 170 млрд рублей направят на дорожно-транспортный комплекс Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МострансавтоОбщественный транспорт
 
 
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