https://ria.ru/20241219/minprosveschenie-1990172234.html
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе - РИА Новости, 19.12.2024
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе
Минпросвещения РФ в ближайшее время исправит все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:03:00+03:00
2024-12-19T15:03:00+03:00
2024-12-19T15:51:00+03:00
россия
владимир путин
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минпросвещения РФ в ближайшее время исправит все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура, сообщили в пресс-службе министерства. "Министерство просвещения Российской Федерации благодарно Генпрокуратуре за высказанные в ходе проверки замечания. Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", - говорится в сообщении. Ранее Генеральная прокуратура РФ выявила "большие нарушения" в деятельности министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса, о результатах проверок было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил в Совфеде глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html
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россия, владимир путин, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе
Минпросвещения в ближайшее время исправит недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой