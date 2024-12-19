Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 19.12.2024 (обновлено: 15:51 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/minprosveschenie-1990172234.html
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе - РИА Новости, 19.12.2024
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе
Минпросвещения РФ в ближайшее время исправит все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:03:00+03:00
2024-12-19T15:51:00+03:00
россия
владимир путин
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минпросвещения РФ в ближайшее время исправит все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура, сообщили в пресс-службе министерства. "Министерство просвещения Российской Федерации благодарно Генпрокуратуре за высказанные в ходе проверки замечания. Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", - говорится в сообщении. Ранее Генеральная прокуратура РФ выявила "большие нарушения" в деятельности министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса, о результатах проверок было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил в Совфеде глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Минпросвещения пообещало исправить все недочеты в работе

Минпросвещения в ближайшее время исправит недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минпросвещения РФ в ближайшее время исправит все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура, сообщили в пресс-службе министерства.
"Министерство просвещения Российской Федерации благодарно Генпрокуратуре за высказанные в ходе проверки замечания. Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", - говорится в сообщении.
Ранее Генеральная прокуратура РФ выявила "большие нарушения" в деятельности министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса, о результатах проверок было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил в Совфеде глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения
09:37
 
РоссияВладимир ПутинИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала