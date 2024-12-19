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Следствие считает экс-замминистра обороны создателем преступной группы - РИА Новости, 19.12.2024
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11:12 19.12.2024 (обновлено: 11:17 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ministr-1990067613.html
Следствие считает экс-замминистра обороны создателем преступной группы
Следствие считает экс-замминистра обороны создателем преступной группы - РИА Новости, 19.12.2024
Следствие считает экс-замминистра обороны создателем преступной группы
Следствие установило, что бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, создал и возглавил организованную преступную РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:12:00+03:00
2024-12-19T11:17:00+03:00
россия
происшествия
дмитрий булгаков
дело экс-замминистра обороны булгакова
геннадий селезнев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следствие установило, что бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, создал и возглавил организованную преступную группу, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Проведенным расследованием установлено, что Булгаков, ранее занимавший должность заместителя министра обороны Российской Федерации, с целью хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан… а также неустановленных лиц", - говорится в материале.Накануне Басманный суд столицы продлил до 25 марта срок ареста Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие.Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
https://ria.ru/20241127/zakazchiki-1986053963.html
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россия, происшествия, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова, геннадий селезнев
Россия, Происшествия, Дмитрий Булгаков, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Геннадий Селезнев
Следствие считает экс-замминистра обороны создателем преступной группы

Следствие считает экс-замминистра обороны Булгакова создателем преступной группы

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следствие установило, что бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, создал и возглавил организованную преступную группу, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Проведенным расследованием установлено, что Булгаков, ранее занимавший должность заместителя министра обороны Российской Федерации, с целью хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан… а также неустановленных лиц", - говорится в материале.
Ринат Фархутдинов (Ринтик) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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27 ноября, 17:41
Накануне Басманный суд столицы продлил до 25 марта срок ареста Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие.
Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
На Урале задержали участников ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги
31 октября, 10:27
 
РоссияПроисшествияДмитрий БулгаковДело экс-замминистра обороны БулгаковаГеннадий Селезнев
 
 
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