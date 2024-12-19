https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990153768.html

Путин призвал укреплять миграционную работу

Путин призвал укреплять миграционную работу - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал укреплять миграционную работу

Нужно укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавать отдельный центр, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:29:00+03:00

2024-12-19T14:29:00+03:00

2024-12-19T14:29:00+03:00

россия

владимир путин

мигранты

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нужно укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавать отдельный центр, заявил президент России Владимир Путин. "Очень много дискуссий было по поводу того, делать нам отдельное ведомство (по вопросам миграции - ред.), у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, мигранты, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024