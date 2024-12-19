https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990153768.html
Путин призвал укреплять миграционную работу
Путин призвал укреплять миграционную работу - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал укреплять миграционную работу
Нужно укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавать отдельный центр, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:29:00+03:00
2024-12-19T14:29:00+03:00
2024-12-19T14:29:00+03:00
россия
владимир путин
мигранты
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нужно укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавать отдельный центр, заявил президент России Владимир Путин. "Очень много дискуссий было по поводу того, делать нам отдельное ведомство (по вопросам миграции - ред.), у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о решении проблем с мигрантами
Путин о решении проблем с мигрантами
2024-12-19T14:29
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, мигранты, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, Мигранты, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин призвал укреплять миграционную работу
Путин призвал укреплять миграционную работу в рамках МВД