https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990152774.html

Путин призвал заниматься вопросами миграции вместе со странами-соседями

Путин призвал заниматься вопросами миграции вместе со странами-соседями - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал заниматься вопросами миграции вместе со странами-соседями

Россия вместе со странами-соседями, прежде всего, странами Центральной Азии, должна заниматься вопросами миграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:26:00+03:00

2024-12-19T14:26:00+03:00

2024-12-19T14:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия вместе со странами-соседями, прежде всего, странами Центральной Азии, должна заниматься вопросами миграции, заявил президент России Владимир Путин."Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому (работе в России – ред.) готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Еще одним из путей сокращения количества трудовых мигрантов, по словам президента, является повышение производительности труда, внедрение и использование новых технологий, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, мигранты