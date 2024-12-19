Путин призвал заниматься вопросами миграции вместе со странами-соседями
Путин: Россия вместе со странами-соседями должна заниматься вопросами миграции
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия вместе со странами-соседями, прежде всего, странами Центральной Азии, должна заниматься вопросами миграции, заявил президент России Владимир Путин.
"Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому (работе в России – ред.) готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Еще одним из путей сокращения количества трудовых мигрантов, по словам президента, является повышение производительности труда, внедрение и использование новых технологий, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук.
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10 августа, 08:00