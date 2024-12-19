https://ria.ru/20241219/migrant-1990069988.html

Ле Пен призвала ЕС ограничить свободное передвижение для мигрантов

Ле Пен призвала ЕС ограничить свободное передвижение для мигрантов - РИА Новости, 19.12.2024

Ле Пен призвала ЕС ограничить свободное передвижение для мигрантов

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что Евросоюзу необходимо ограничить свободное... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:22:00+03:00

2024-12-19T11:22:00+03:00

2024-12-19T11:22:00+03:00

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шенгенская зона

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что Евросоюзу необходимо ограничить свободное передвижение по странам Шенгенской зоны для мигрантов, оставив эту возможность только для граждан стран-членов Шенгена. "Необходимо применять сдерживающую политику. Происходящее сейчас в Европе - это безумие: привлекать мигрантов, а потом задавать вопросы, что с ними делать... Мы должны упразднить свободное передвижение и ограничить его только границами Шенгенской зоны для граждан стран Шенгена", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais. По мнению политика, в случае, если какая-то европейская страна принимает на свою территорию миллион мигрантов, это "ее проблема", и она не должна создавать проблем другим странам ЕС. Тем не менее, именно это происходит сегодня с Шенгенской зоной, заявила она. Ранее бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье признал, что власти больше не справляются с контролем за иммиграцией на фоне большого числа желающих попасть в страну. По его словам, ежегодно регистрируется более 150 тысяч прошений о предоставлении убежища, из которых в среднем две трети отклоняются. Каждый год выносится более ста тысяч предписаний покинуть Францию, однако десятки тысяч нелегальных мигрантов незаконно остаются во Франции. Премьер заявил о намерении продлить содержание под стражей нелегальных мигрантов для их последующей высылки, а также усилить контроль за границами. Ле Пен планирует вновь баллотироваться в президенты Франции. Опросы о намерении голосовать ставят её на первое место в первом туре. Ле Пен трижды была кандидатом на кресло президента. Впервые 56-летняя политик баллотировалась в 2012 году, но проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 году она во втором туре проигрывала Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов. Следующие президентские выборы во Франции состоятся в мае 2027 года.

https://ria.ru/20241012/polsha-1977731918.html

https://ria.ru/20241027/pushki-1980360733.html

https://ria.ru/20240912/vengriya-1972265454.html

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в мире, франция, европа, марин ле пен, мишель барнье, франсуа олланд, шенгенская зона, евросоюз