https://ria.ru/20241219/medvedchuk-1990156471.html

Путин рассказал, как часто видится с Медведчуком

Путин рассказал, как часто видится с Медведчуком - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, как часто видится с Медведчуком

Президент России Владимир Путин рассказал, что практически не видится с председателем совета движения "Другая Украина" Виктором Медведчуком. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:36:00+03:00

2024-12-19T14:36:00+03:00

2024-12-19T14:44:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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украина

владимир путин

виктор медведчук

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что практически не видится с председателем совета движения "Другая Украина" Виктором Медведчуком."Руководитель, идейный вдохновитель этого движения ("Другая Украина" - ред.)... это, видимо, Виктор Медведчук. Мы с ним практически не видимся, но знаю, что и он тоже так считает: нелегитимность (киевского - ред.) режима в чем заключается, повторю еще раз - в конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, украина, владимир путин, виктор медведчук