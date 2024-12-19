https://ria.ru/20241219/matkapital-1990237769.html

В Госдуму внесли проект о продлении программы маткапитала до 2030 года

В Госдуму внесли проект о продлении программы маткапитала до 2030 года - РИА Новости, 19.12.2024

В Госдуму внесли проект о продлении программы маткапитала до 2030 года

Законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:44:00+03:00

2024-12-19T17:44:00+03:00

2024-12-19T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе."Внести в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2016, № 1, ст. 53; 2018, № 1, ст.16; 2020, No9, ст.1127) изменение, заменив слова "по 31 декабря 2026 года" словами "по 31 декабря 2030 года", - сказано в документе.

https://ria.ru/20241218/matkapital-1989945653.html

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