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После ЧП в Мурманской области задержан помощник машиниста грузового поезда
После ЧП в Мурманской области задержан помощник машиниста грузового поезда - РИА Новости, 19.12.2024
После ЧП в Мурманской области задержан помощник машиниста грузового поезда
Машинист и помощник машиниста грузового поезда задержаны после столкновения поездов в Мурманской области, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:42:00+03:00
2024-12-19T09:42:00+03:00
2024-12-19T15:33:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
столкновение поездов в мурманской области
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МУРМАНСК, 19 дек — РИА Новости. Машинист и помощник машиниста грузового поезда задержаны после столкновения поездов в Мурманской области, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России. Чуть ранее ведомство рассказало о задержании машиниста грузового поезда, который подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (часть третья статьи 263 УК России). "Следователями <…> в ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда", — говорится в обновленном сообщении управления.В среду в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадал 31 человек, двое скончались.
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7 495 645-6601
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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК.
2024-12-19T09:42
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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После ЧП в Мурманской области задержан помощник машиниста грузового поезда
СК: после ЧП с поездами в Мурманской области задержали машиниста и помощника