https://ria.ru/20241219/mashinist-1990052374.html

После ЧП в Мурманской области задержан помощник машиниста грузового поезда

После ЧП в Мурманской области задержан помощник машиниста грузового поезда - РИА Новости, 19.12.2024

После ЧП в Мурманской области задержан помощник машиниста грузового поезда

Машинист и помощник машиниста грузового поезда задержаны после столкновения поездов в Мурманской области, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:42:00+03:00

2024-12-19T09:42:00+03:00

2024-12-19T15:33:00+03:00

происшествия

мурманская область

россия

мурманск

следственный комитет россии (ск рф)

столкновение поездов в мурманской области

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МУРМАНСК, 19 дек — РИА Новости. Машинист и помощник машиниста грузового поезда задержаны после столкновения поездов в Мурманской области, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России. Чуть ранее ведомство рассказало о задержании машиниста грузового поезда, который подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (часть третья статьи 263 УК России). "Следователями <…> в ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда", — говорится в обновленном сообщении управления.В среду в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадал 31 человек, двое скончались.

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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК. 2024-12-19T09:42 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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