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Путин рассказал о компенсации для жителей Мариуполя - РИА Новости, 19.12.2024
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13:30 19.12.2024 (обновлено: 13:38 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/mariupol-1990121453.html
Путин рассказал о компенсации для жителей Мариуполя
Путин рассказал о компенсации для жителей Мариуполя - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о компенсации для жителей Мариуполя
Все жители Мариуполя, которые имеют право на компенсацию, обязательно ее получат, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:30:00+03:00
2024-12-19T13:38:00+03:00
мариуполь
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Все жители Мариуполя, которые имеют право на компенсацию, обязательно ее получат, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Одно могу сказать точно: все (жители Мариуполя - ред.), кто имеет право на компенсацию, все эту компенсацию получат. Если нет, то, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы и местной власти, и федеральной власти", - сказал Путин, комментируя поступившие на прямую линию многочисленные звонки о строительстве компенсационного жилья из Мариуполя.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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мариуполь, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, общество, россия
Мариуполь, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин рассказал о компенсации для жителей Мариуполя

Путин: жители Мариуполя, имеющие право на компенсацию, обязательно ее получат

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе
Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Все жители Мариуполя, которые имеют право на компенсацию, обязательно ее получат, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«
"Одно могу сказать точно: все (жители Мариуполя - ред.), кто имеет право на компенсацию, все эту компенсацию получат. Если нет, то, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы и местной власти, и федеральной власти", - сказал Путин, комментируя поступившие на прямую линию многочисленные звонки о строительстве компенсационного жилья из Мариуполя.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
МариупольПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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