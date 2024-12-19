https://ria.ru/20241219/mariupol-1990121453.html

Путин рассказал о компенсации для жителей Мариуполя

Путин рассказал о компенсации для жителей Мариуполя - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о компенсации для жителей Мариуполя

Все жители Мариуполя, которые имеют право на компенсацию, обязательно ее получат, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:30:00+03:00

2024-12-19T13:30:00+03:00

2024-12-19T13:38:00+03:00

мариуполь

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Все жители Мариуполя, которые имеют право на компенсацию, обязательно ее получат, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Одно могу сказать точно: все (жители Мариуполя - ред.), кто имеет право на компенсацию, все эту компенсацию получат. Если нет, то, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы и местной власти, и федеральной власти", - сказал Путин, комментируя поступившие на прямую линию многочисленные звонки о строительстве компенсационного жилья из Мариуполя.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, общество, россия