https://ria.ru/20241219/makron-1990029893.html

"Как не стыдно!" Во Франции рассказали, как Макрон насмешил Германию

"Как не стыдно!" Во Франции рассказали, как Макрон насмешил Германию - РИА Новости, 19.12.2024

"Как не стыдно!" Во Франции рассказали, как Макрон насмешил Германию

Президент Франции Эммануэль Макрон предал Францию, назначив канцлера Германии Олафа Шольца своим представителем в Европейском совете на время срочной поездки на РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:20:00+03:00

2024-12-19T04:20:00+03:00

2024-12-19T04:20:00+03:00

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франция

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европейский совет

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предал Францию, назначив канцлера Германии Олафа Шольца своим представителем в Европейском совете на время срочной поездки на Майотту, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Ранее в понедельник французский лидер заявил, что отправится на остров Майотту в Индийском океане, чтобы поддержать сограждан, пострадавших от разрушительного циклона "Шидо". Позднее Париж сообщил, что глава государства пропустит заседание Евросовета в Брюсселе в четверг. Макрона на совещании заменит Шольц."Как не стыдно! Германия, должно быть, смеется! Для чего (Франции. — Прим. ред.) нужны премьер-министр и министр иностранных дел?!" — возмутился политик.По мнению Филиппо, канцлер Германии будет защищать интересы лично Макрона, а не Франции. Как подчеркнул лидер "Патриотов", именно ФРГ будет фактически представлять Париж на обсуждении соглашения о свободной торговле между ЕС с Меркосур, которое вызывает массовое недовольство французских фермеров."Этот парень (Макрон. — Прим. ред.) на самом деле предатель! <…> Отправить Макрона в отставку и вывести Францию из ЕС, и поскорее!" — призвал Филиппо.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест нескольиких ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Теперь соглашение должно быть ратифицировано странами ЕС и поддержано в Европейском парламенте.Договор о свободной торговле с Меркосур может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях. В странах ЕС, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Польше проходят протесты фермеров, которые опасаются, что Европу завалит дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.Метеорологическая служба Франции сообщала, что обрушившийся на Майотту 14 декабря циклон "Шидо" стал самым сильным более чем за 90 лет. В четверг туда должен прибыть Макрон. Ожидается, что он объявит национальный траур. Префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль заявлял, что число погибших в результате бедствия на Майотте будет исчисляться сотнями, а, возможно, даже и тысячами.

https://ria.ru/20241213/tusk-1988935610.html

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в мире, франция, германия, эммануэль макрон, флориан филиппо, олаф шольц, евросоюз, европейский совет