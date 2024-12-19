"Как не стыдно!" Во Франции рассказали, как Макрон насмешил Германию
Филиппо: Макрон опозорил Францию, назначив Шольца своей заменой в Евросовете
© AP Photo / Dita Alangkara/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц
© AP Photo / Dita Alangkara/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предал Францию, назначив канцлера Германии Олафа Шольца своим представителем в Европейском совете на время срочной поездки на Майотту, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Ранее в понедельник французский лидер заявил, что отправится на остров Майотту в Индийском океане, чтобы поддержать сограждан, пострадавших от разрушительного циклона "Шидо". Позднее Париж сообщил, что глава государства пропустит заседание Евросовета в Брюсселе в четверг. Макрона на совещании заменит Шольц.
"Этот парень (Макрон. — Прим. ред.) на самом деле предатель! <…> Отправить Макрона в отставку и вывести Францию из ЕС, и поскорее!" — призвал Филиппо.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест нескольиких ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Теперь соглашение должно быть ратифицировано странами ЕС и поддержано в Европейском парламенте.
Договор о свободной торговле с Меркосур может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях. В странах ЕС, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Польше проходят протесты фермеров, которые опасаются, что Европу завалит дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
Метеорологическая служба Франции сообщала, что обрушившийся на Майотту 14 декабря циклон "Шидо" стал самым сильным более чем за 90 лет. В четверг туда должен прибыть Макрон. Ожидается, что он объявит национальный траур. Префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль заявлял, что число погибших в результате бедствия на Майотте будет исчисляться сотнями, а, возможно, даже и тысячами.
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