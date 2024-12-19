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МАГАТЭ в третий раз с 2022 года направило экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 19.12.2024
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03:33 19.12.2024 (обновлено: 03:34 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/magate-1990027649.html
МАГАТЭ в третий раз с 2022 года направило экспертов на ЗАЭС
МАГАТЭ в третий раз с 2022 года направило экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 19.12.2024
МАГАТЭ в третий раз с 2022 года направило экспертов на ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило специалистов на российскую Запорожскую АЭС, а также на Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T03:33:00+03:00
2024-12-19T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило специалистов на российскую Запорожскую АЭС, а также на Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую и Чернобыльскую АЭС на Украине для оценки ситуации. "В третий раз за время военного конфликта МАГАТЭ направила команду специалистов на… три объекта, которые в настоящее время вырабатывают энергию - Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую АЭС – и на Запорожскую АЭС и Чернобыльский объект", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Отмечается, что специалисты МАГАТЭ проанализируют данные, которые они получат на этой неделе, чтобы предоставить технические рекомендации руководствам АЭС и определить, какую поддержку со своей стороны организация могла бы оказать. В заявлении также говорится, что запланированный на 18 декабря визит МАГАТЭ на открытое распределительное устройство 750 кВ ЗАЭС был отменен станцией по причинам безопасности.
https://ria.ru/20241215/rogov-1989298772.html
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в мире, хмельницкий (город), украина, магатэ, запорожская аэс, чернобыльская аэс
В мире, Хмельницкий (город), Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Чернобыльская АЭС
МАГАТЭ в третий раз с 2022 года направило экспертов на ЗАЭС

МАГАТЭ в третий раз направило экспертов на ЗАЭС и на украинские АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило специалистов на российскую Запорожскую АЭС, а также на Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую и Чернобыльскую АЭС на Украине для оценки ситуации.
"В третий раз за время военного конфликта МАГАТЭ направила команду специалистов на… три объекта, которые в настоящее время вырабатывают энергию - Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую АЭС – и на Запорожскую АЭС и Чернобыльский объект", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
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Отмечается, что специалисты МАГАТЭ проанализируют данные, которые они получат на этой неделе, чтобы предоставить технические рекомендации руководствам АЭС и определить, какую поддержку со своей стороны организация могла бы оказать.
В заявлении также говорится, что запланированный на 18 декабря визит МАГАТЭ на открытое распределительное устройство 750 кВ ЗАЭС был отменен станцией по причинам безопасности.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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В миреХмельницкий (город)УкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭСЧернобыльская АЭС
 
 
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