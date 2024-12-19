https://ria.ru/20241219/magate-1990027649.html

МАГАТЭ в третий раз с 2022 года направило экспертов на ЗАЭС

МАГАТЭ в третий раз с 2022 года направило экспертов на ЗАЭС - РИА Новости, 19.12.2024

МАГАТЭ в третий раз с 2022 года направило экспертов на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило специалистов на российскую Запорожскую АЭС, а также на Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T03:33:00+03:00

2024-12-19T03:33:00+03:00

2024-12-19T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило специалистов на российскую Запорожскую АЭС, а также на Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую и Чернобыльскую АЭС на Украине для оценки ситуации. "В третий раз за время военного конфликта МАГАТЭ направила команду специалистов на… три объекта, которые в настоящее время вырабатывают энергию - Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую АЭС – и на Запорожскую АЭС и Чернобыльский объект", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Отмечается, что специалисты МАГАТЭ проанализируют данные, которые они получат на этой неделе, чтобы предоставить технические рекомендации руководствам АЭС и определить, какую поддержку со своей стороны организация могла бы оказать. В заявлении также говорится, что запланированный на 18 декабря визит МАГАТЭ на открытое распределительное устройство 750 кВ ЗАЭС был отменен станцией по причинам безопасности.

https://ria.ru/20241215/rogov-1989298772.html

https://ria.ru/20241212/magate-1988921917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хмельницкий (город), украина, магатэ, запорожская аэс, чернобыльская аэс