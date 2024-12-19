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Спикер нижегородского парламента Люлин отметил работу над бюджетом региона - РИА Новости, 19.12.2024
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Нижегородская область
 
17:00 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/lyulin-1990216304.html
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил работу над бюджетом региона
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил работу над бюджетом региона - РИА Новости, 19.12.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил работу над бюджетом региона
Принятие областного бюджета – результат огромной работы депутатов законодательного собрания, губернатора и правительства Нижегородской области, заявил спикер... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:00:00+03:00
2024-12-19T17:00:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Принятие областного бюджета – результат огромной работы депутатов законодательного собрания, губернатора и правительства Нижегородской области, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в четверг приняли во втором окончательном чтении закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Парламентарии рассмотрели около 50 поправок в главный финансовый документ региона. Свои корректировки предлагали губернатор Нижегородской области, депутаты, комитеты и парламентские фракции. "Ко второму чтению доходы областного бюджета увеличены на 32 миллиарда рублей, из них – на 31,4 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также за счет дополнительных доходов, отраженных в поправках депутатов. Таким образом, в главном финансовом документе заложены федеральные средства в объеме 43,3 миллиарда рублей", - сообщает пресс-служба нижегородского парламента. Поправки депутатов регионального парламента и фракций касались, в частности, увеличения расходов на расселение аварийных домов и выплат матерям-героиням, ежемесячного вознаграждения за воспитание приемных детей-инвалидов и единовременного пособия при усыновлении детей. Кроме того, с 1 января 2025 года предусмотрено увеличение размера специальной социальной выплаты работникам, оказывающим медицинскую помощь за счёт средств областного бюджета в сельской местности и малых городах по аналогии с выплатами, предусмотренными для работников, оказывающих медицинскую помощь за счёт средств ОМС. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона на следующий год. С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2025 год сверстаны в объеме 361,5 миллиарда рублей (на 14,4% выше первоначального бюджета текущего года). Расходы областного бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 389,2 миллиарда рублей (на 17,8% выше первоначального бюджета текущего года). Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил парламентариев "с филигранным в финансово-экономическом смысле прохождением 2024 года" и выразил надежду, что в следующем году параметры бюджета будут исполнены в том виде, как их запланировали. Он подчеркнул, что бюджет региона по-прежнему социально-ориентированный, и не одно из социальных обязательств не было секвестрировано. "Принятие областного бюджета – результат огромной совместной работы депутатов законодательного собрания, губернатора и правительства Нижегородской области. Мы находим решения, позволяющие соблюсти интересы всех сторон. Главный финансовый документ учитывает непростую экономическую ситуацию в стране и мире. При этом мы сохраняем социальную направленность бюджета – на социальную сферу в следующем году пойдет больше 60% расходов. Регион будет развиваться, продолжится реализация крупных инвестиционных проектов и масштабных инфраструктурных проектов", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
https://ria.ru/20241217/podarki-1989702788.html
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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Глеб Никитин

Спикер нижегородского парламента Люлин отметил работу над бюджетом региона

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Принятие областного бюджета – результат огромной работы депутатов законодательного собрания, губернатора и правительства Нижегородской области, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в четверг приняли во втором окончательном чтении закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Парламентарии рассмотрели около 50 поправок в главный финансовый документ региона. Свои корректировки предлагали губернатор Нижегородской области, депутаты, комитеты и парламентские фракции.
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"Ко второму чтению доходы областного бюджета увеличены на 32 миллиарда рублей, из них – на 31,4 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также за счет дополнительных доходов, отраженных в поправках депутатов. Таким образом, в главном финансовом документе заложены федеральные средства в объеме 43,3 миллиарда рублей", - сообщает пресс-служба нижегородского парламента.
Поправки депутатов регионального парламента и фракций касались, в частности, увеличения расходов на расселение аварийных домов и выплат матерям-героиням, ежемесячного вознаграждения за воспитание приемных детей-инвалидов и единовременного пособия при усыновлении детей. Кроме того, с 1 января 2025 года предусмотрено увеличение размера специальной социальной выплаты работникам, оказывающим медицинскую помощь за счёт средств областного бюджета в сельской местности и малых городах по аналогии с выплатами, предусмотренными для работников, оказывающих медицинскую помощь за счёт средств ОМС. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона на следующий год.
С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2025 год сверстаны в объеме 361,5 миллиарда рублей (на 14,4% выше первоначального бюджета текущего года). Расходы областного бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 389,2 миллиарда рублей (на 17,8% выше первоначального бюджета текущего года).
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил парламентариев "с филигранным в финансово-экономическом смысле прохождением 2024 года" и выразил надежду, что в следующем году параметры бюджета будут исполнены в том виде, как их запланировали. Он подчеркнул, что бюджет региона по-прежнему социально-ориентированный, и не одно из социальных обязательств не было секвестрировано.
"Принятие областного бюджета – результат огромной совместной работы депутатов законодательного собрания, губернатора и правительства Нижегородской области. Мы находим решения, позволяющие соблюсти интересы всех сторон. Главный финансовый документ учитывает непростую экономическую ситуацию в стране и мире. При этом мы сохраняем социальную направленность бюджета – на социальную сферу в следующем году пойдет больше 60% расходов. Регион будет развиваться, продолжится реализация крупных инвестиционных проектов и масштабных инфраструктурных проектов", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
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Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Глеб Никитин
 
 
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