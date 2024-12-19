Миграция и переговоры с Украиной. О чем рассказал Путин на прямой линии
Путин за три часа с начала прямой линии ответил на 46 вопросов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Прошло три часа с начала прямой линии президента России Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией, за это время президент ответил на вопросы россиян и журналистов о проблеме с миграцией, возможных переговорах с Киевом и резко высказался о ситуации с телефонным мошенничеством, которое осуществляется с территории Украины.
За три часа программы глава государства ответил на 46 вопросов.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк19 декабря 2024. Журналисты во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
19 декабря 2024. Журналисты во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк19 декабря 2024. Корреспондент LifeNews Александр Юнашев на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
19 декабря 2024. Корреспондент LifeNews Александр Юнашев на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
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19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
1 из 5
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
2 из 5
19 декабря 2024. Журналисты во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
3 из 5
19 декабря 2024. Корреспондент LifeNews Александр Юнашев на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
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Трансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Мигрантский вопрос
Третий час подведения итогов года открыл миграционный вопрос, который глава государства назвал острым и чувствительным. Путин отметил, что Россия должна заниматься этой проблемой вместе со странами-соседями, и призвал укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавая отдельный центр. Президент допустил, что в будущем возможно будет создано отдельное ведомство по миграции, где будут правоохранительные и экономические компоненты.
Путин напомнил, что Россия заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов, однако подчеркнул, что мигранты должны уважать традиции России.
Переговоры по Украине
Большой блок вопросов был посвящен переговорам с Украиной. Президент заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, отметив, что РФ готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле.
Президент вновь заявил, что Россия будет вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.
Кроме того, глава государства прокомментировал ситуацию с РПЦ на Украине. Российский лидер отметил, что там наблюдается "растерзание РПЦ", но в мире предпочитают этого не замечать. Однако Путин считает, что это все в будущем "аукнется" и украинский народ рано или поздно даст оценку этим действиям.
Ипотека и жилье
Отдельное внимание президента было уделено вопросам жилья, в частности льготной ипотеки. Путин поручил правительству обеспечить объемы необходимых субсидий по выдаче льготных ипотек и пообещал, что в этой области будет наведен порядок. Глава государства назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку и отметил, что никаких ограничений не будет.
Кроме того, российский лидер выступил за сохранение сельской ипотеки и подчеркнул, что она тоже не должна иметь лимитов. Также Путин рассказал, что недавно обсуждал IT-ипотеку, которую предлагали прикрыть, но президент считает, что смысла в этом с точки зрения экономии бюджетных средств нет.
Борьба с мошенниками
Также глава государства подчеркнул, что российские банки обязаны проверять платежеспособность россиян перед тем, как выдавать кредиты.
В этом контексте Путин обратил внимание на проблему с мошенничеством. Он отметил, что ситуация вызывает большую тревогу, так как объемы жульничества зашкаливают, а мошенничество на Украине по выманиванию денег у россиян возведено в ранг госполитики. Над последним, по данным президента, идет работа под контролем спецслужб.