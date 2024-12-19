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Миграция и переговоры с Украиной. О чем рассказал Путин на прямой линии

Миграция и переговоры с Украиной. О чем рассказал Путин на прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024

Миграция и переговоры с Украиной. О чем рассказал Путин на прямой линии

Прошло три часа с начала прямой линии президента России Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией, за это время президент ответил на вопросы россиян и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:19:00+03:00

2024-12-19T16:19:00+03:00

2024-12-19T16:19:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Прошло три часа с начала прямой линии президента России Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией, за это время президент ответил на вопросы россиян и журналистов о проблеме с миграцией, возможных переговорах с Киевом и резко высказался о ситуации с телефонным мошенничеством, которое осуществляется с территории Украины. За три часа программы глава государства ответил на 46 вопросов. Мигрантский вопросТретий час подведения итогов года открыл миграционный вопрос, который глава государства назвал острым и чувствительным. Путин отметил, что Россия должна заниматься этой проблемой вместе со странами-соседями, и призвал укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавая отдельный центр. Президент допустил, что в будущем возможно будет создано отдельное ведомство по миграции, где будут правоохранительные и экономические компоненты. Путин напомнил, что Россия заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов, однако подчеркнул, что мигранты должны уважать традиции России. Переговоры по УкраинеБольшой блок вопросов был посвящен переговорам с Украиной. Президент заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, отметив, что РФ готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле. Президент вновь заявил, что Россия будет вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность. Кроме того, глава государства прокомментировал ситуацию с РПЦ на Украине. Российский лидер отметил, что там наблюдается "растерзание РПЦ", но в мире предпочитают этого не замечать. Однако Путин считает, что это все в будущем "аукнется" и украинский народ рано или поздно даст оценку этим действиям. Ипотека и жильеОтдельное внимание президента было уделено вопросам жилья, в частности льготной ипотеки. Путин поручил правительству обеспечить объемы необходимых субсидий по выдаче льготных ипотек и пообещал, что в этой области будет наведен порядок. Глава государства назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку и отметил, что никаких ограничений не будет. Кроме того, российский лидер выступил за сохранение сельской ипотеки и подчеркнул, что она тоже не должна иметь лимитов. Также Путин рассказал, что недавно обсуждал IT-ипотеку, которую предлагали прикрыть, но президент считает, что смысла в этом с точки зрения экономии бюджетных средств нет. Борьба с мошенникамиТакже глава государства подчеркнул, что российские банки обязаны проверять платежеспособность россиян перед тем, как выдавать кредиты. В этом контексте Путин обратил внимание на проблему с мошенничеством. Он отметил, что ситуация вызывает большую тревогу, так как объемы жульничества зашкаливают, а мошенничество на Украине по выманиванию денег у россиян возведено в ранг госполитики. Над последним, по данным президента, идет работа под контролем спецслужб.

https://ria.ru/20241219/putin-1990164620.html

https://ria.ru/20241219/religiya-1990169811.html

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россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, русская православная церковь, прямая линия с владимиром путиным — 2024