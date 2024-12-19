https://ria.ru/20241219/liksutov-1990107203.html

Ликсутов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 36%

Ликсутов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 36% - РИА Новости, 19.12.2024

Ликсутов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 36%

За первые девять месяцев текущего года высокотехнологичную продукцию и услуги резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" реализовали на сумму более РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:13:00+03:00

2024-12-19T13:13:00+03:00

2024-12-19T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года высокотехнологичную продукцию и услуги резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" реализовали на сумму более 104 млрд рублей, это на 36% больше показателя такого же периода прошлого года, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Развитие высоких технологий в городе – одна из главных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Особая экономическая зона "Технополис Москва" – флагманская площадка для размещения таких производств. За счет значительных налоговых льгот для резидентов ОЭЗ предприятия увеличивают объемы выпускаемой продукции и наращивают мощности. Если в январе-сентябре 2020 года они реализовали продукцию на сумму 17,5 миллиарда рублей, то сегодня этот объем вырос более чем в шесть раз и превысил 100 миллиардов рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что предприятия микроэлектроники являются лидерами, их выручка составила 39 миллиардов рублей.Отмечается, что рост выручки компаний микроэлектронной отрасли произошел благодаря активным замещениям иностранного программного обеспечения и телекоммуникационных устройств на отечественное оборудование столичного производства."Столичные производители микроэлектроники и фотоники занимают лидирующие позиции в России. Более 40 предприятий отрасли разместились на зеленоградских площадках ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря преференциальному режиму столичной особой экономической зоны, резиденты инвестируют в расширение своих производств, приобретение нового оборудования, научно-технические разработки и многое другое", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, порядка 440 миллиардов рублей составила выручка от реализации инновационных продуктов компаниями-резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва" с начала ее работы.Производство медицинских изделий, оборудования и фармацевтической продукции – еще одна стратегически важная отрасль, пояснили в ДИПП.В свою очередь, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что общий объем оборота компаний медицинской индустрии оценивается в более 36,6 миллиарда рублей. Положительная динамика в производстве критически важной для России высокотехнологичной продукции обусловлена особым статусом резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".Ранее Ликсутов сообщил, что пилотный этап национального проекта "Производительность труда" завершили 19 компаний — резидентов ОЭЗ "Технополис Москва".

https://ria.ru/20241218/mosprom-1989968550.html

https://ria.ru/20241218/natsproekt-1989915697.html

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Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , поддержка бизнеса