Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить
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Оглавление
- Льготы на оплату услуг ЖКХ
- Кому положены
- Пенсионерам
- Пенсионерам после 70 лет
- Пенсионерам после 80 лет
- Инвалидам
- Ветеранам труда
- Ветеранам боевых действий
- Военным
- Многодетным семьям
- В каком виде предоставляются
- Виды льгот
- Федеральные
- Региональные
- Как получить льготы
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Сроки
- Размер льгот
- Как рассчитываются льготы
- Законодательство
- Советы экспертов
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Льготы на ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии в 2024 году в Москве и регионах, какие категории граждан имеют право на преференции: семьи с детьми, инвалиды, пенсионеры. Как собственник жилья может их оформить: куда обращаться и какие документы приготовить, — в материале РИА Новости.
Льготы на оплату услуг ЖКХ
Льготы по ЖКХ — это послабления со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются определенным категориям граждан.
— Льготы по оплате ЖКХ и субсидии в этой сфере — не одно и то же. Первые — это скидки. Вторые — компенсация части стоимости, — рассказала РИА Новости юрист Валентина Юрченко.
Кому положены
Льготы могут быть федеральными и региональными. Узнать, какие льготы и субсидии действуют в определенном регионе и кто на них имеет право, можно на сайте ГИС ЖКХ, в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выбрав свой населенный пункт.
Пенсионерам
Решение о введение льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.
Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.
Пенсионерам после 70 лет
Пенсионное удостоверение
В ряде регионов страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращают пенсионерам старше 70 лет.
Например, такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров старше 70 лет и их неработающих членов семьи.
Пенсионерам после 80 лет
В некоторых регионах власти установили преференции для пенсионеров старше 80 лет.
Например, в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов.
В Петербурге же, если пенсионер старше 80 лет и жилье у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.
Женщины на лавочке во дворе жилого дома
Инвалидам
О мерах социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится в ФЗ "О социальной защите инвалидов". Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны.
По закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.
— Размер денежной компенсации по федеральной льготе рассчитывается согласно показаниям приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. Если счетчики в жилье отсутствуют, то компенсация начисляется исходя из среднего тарифа в регионе, — отметила юрист.
Если в квартире живет несколько людей, имеющих право на льготы, то они рассчитываются для каждого льготника отдельно.
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Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.
Кроме того, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт.
Льготы на оплату ЖКУ предоставляются инвалидам независимо от их доходов. Получить их может сам человек с ограниченными возможностями, законный представитель ребенка-инвалида или опекун недееспособного инвалида в виде денежной компенсации за оплаченные коммунальные услуги.
В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки инвалидов. Например, в г. Москве инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг за объем их потребления, предоставляется дополнительная скидка (или компенсационная выплата) в размере 50% платы за объем потребляемых коммунальных услуг, определенный по показаниям приборов учета и превышающий нормативы потребления.
Инвалидная коляска
Ветеранам труда
В большинстве регионов России льготы по оплате ЖКХ предоставляются гражданам, имеющим статус "Ветерана труда".
Например, в Липецкой области, согласно закону № 141-ОЗ от 02.12.2004 г. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", ветеран труда может получить компенсацию расходов в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие.
Если пенсионер из Липецкой области проживает в доме без центрального отопления, он имеет право на 70-процентную компенсацию расходов при покупке твердого топлива и услуг по его доставке.
— Получить подробную информацию о льготах по оплате ЖКХ, предусмотренных в конкретном регионе РФ, можно в отделении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, — пояснила юрист.
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Ветеранам боевых действий
Ветеранам боевых действий по федеральному законодательству также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. Этой категории льготников государство компенсирует 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт.
Предоставление 50-процентной компенсации по оплате жилищных услуг распространяется не только на жилье, находящееся в собственности ветерана и членов его семьи, но и на арендованное жилое помещение.
Дополнительные льготы данной категории граждан могут устанавливать в регионах.
Военным
Профессиональные военные, а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством.
Преференции могут быть предоставлены:
- сотрудникам спецслужб, сведения о которых не подлежат разглашению;
- служащим по контракту;
- военным пенсионерам;
- лицам, отслужившим в регулярных войсках более 20 лет.
Служащим по контракту, а также сотрудникам спецслужб субсидии предоставляются в случае, если их нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода.
В данном случае размер выплаты равен разнице между нормативом потребления услуг ЖКХ (устанавливается региональным правительством), рассчитанным для данного военнослужащего, и 10% от уровня его дохода.
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Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета.
Лица, отслужившие в армии более 20-ти лет, могут рассчитывать на получение льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг, в зависимости от законодательства субъекта Федерации.
Кроме того, близкие родственники военнослужащих, прописанные с ними на одной жилплощади, могут рассчитывать на льготы по ЖКХ в следующих случаях:
- если военнослужащие погибли при исполнении служебного долга;
- если военнослужащие погибли после увольнения со службы, общий срок которой составил не менее 10-ти лет;
- если военные проходят службу в настоящий момент в другом населенном пункте.
Согласно пункту 3 постановления правительства №475 к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся:
- вдовы;
- дети до 18 лет;
- дети старше 18 лет, являющиеся инвалидами с детства;
- дети до 23-х лет, обучающиеся в вузе на дневном отделении;
- нетрудоспособные иждивенцы.
Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства, а семьи служащих в другом городе профессиональных военных — на компенсацию 50% стоимости.
Многодетным семьям
Многодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями — 30%. При этом регионы могут увеличить эту скидку, а также ввести свои условия для ее получения.
В большинстве регионов к основаниям предоставления льготы добавляется нуждаемость или малообеспеченность, то есть невозможность родителей собственными силами в полной мере обеспечить все нужды детей.
— Например, в Москве многодетные семьи имеют право на компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Также право на компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист.
Компенсация устанавливается одному из родителей независимо от получения семьей социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ и количества жилых помещений до достижения младшим ребенком 18 лет.
Женщина гуляет с детьми в парке
В каком виде предоставляются
Льготы могут предоставляться в материальном (субсидии) и нематериальном виде (скидки на оплату ЖКХ, проезда в общественном транспорте и прочее).
Виды льгот
Льготы в сфере ЖКХ бывают федеральными и региональными.
Федеральные
Федеральные преференции предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам Великой Отечественной войны;
- Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
- Героям СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы;
- ветеранам боевых действий;
- военнослужащим, проходивших военную службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее полугода;
- жителям блокадного Ленинграда;
- гражданам, работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в тылу фронтов, операционных зон флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода или награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны;
- инвалидам войны, включая проживающих с ними членов семьи, и членам семьи погибших инвалидов войны;
- чернобыльцам и их вдовам;
- педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям в сельских школах;
- инвалидам I, II, III групп.
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Региональные
Региональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться:
- ветеранам труда;
- многодетным семьям;
- пенсионерам;
- детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и другим категориям граждан.
Как получить льготы
Нужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Бюджетники оформляют компенсацию по месту работы.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Куда обращаться
Оформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения.
Необходимые документы
Документы для оформления преференции по ЖКХ различаются в зависимости от оснований их предоставления. В базовый пакет входят:
паспорт
подтверждающий место жительства документ, если в паспорте место жительства не отмечено или оно отличается от фактического
документ, подтверждающий право на льготу по оплате ЖКУ: например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана, удостоверение многодетной матери
квитанции на оплату ЖКУ
справка по форме 9 или справка о составе семьи
заявление (заполняется на месте)
Сроки
Решение о выдаче компенсации или предоставлении льготы принимается ведомством в течение 10 дней.
Размер льгот
Перечень субсидий и льготных условий по ЖКХ устанавливается региональными органами власти в соответствии с пунктом 3 статьи 13 ЖК РФ.
Преференции предоставляются людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой доли допустимых расходов (не более 22% общего семейного бюджета). В регионах норму могут снижать. Например, в Петербурге субсидию получат те, кто тратит больше 14% от дохода, а в Москве — больше 10%.
Субсидии могут получить граждане, которые снимают жилье у государства или обычного человека по договору, члены жилищных кооперативов и собственники жилья.
Размер социальной помощи определяется сотрудниками социальной защиты.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ в почтовом ящике жилого дома в Москве
Единый платежный документ в почтовом ящике жилого дома в Москве
Как рассчитываются льготы
Рассчитать размер преференции можно по следующей формуле:
(Региональный стандарт стоимости ЖКУ) x (количество человек в семье) — (месячный совокупный доход) x (доля расходов на квартплату в регионе).
— Если семья признана малоимущей, к формуле нужно добавить еще и поправочный коэффициент, — отметила Валентина Юрченко.
Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: СД : ПМ, где СД — среднедушевой доход семьи, а ПМ — величина прожиточного минимума семьи заявителя.
— Например, мать-одиночка из Балашихи и ее годовалая дочь проживают в однокомнатной квартире. Общий доход семьи составляет 14 943 рублей, это меньше прожиточного минимума, установленного для Московской области: 18 832 рубля для трудоспособной мамы + 16 659 рублей для ее дочери = 35 491 рубль на семью из двух человек или по 17 745, 50 на каждого. За квартиру семья платит 3100 рублей. Рассчитаем размер субсидии, который положен этой семье: (3869,13 × 2) − (14 943 × 22%) × (7471,5 ÷ 17 745, 50) = 1862,62 рубля, — пояснила юрист.
Законодательство
Единого документа о льготах по оплате услуг ЖКХ нет, но есть федеральные и региональные нормативы для отдельных категорий граждан. Например, Закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", Закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Социальный кодекс Санкт-Петербурга, Постановление правительства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП "О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" и прочие.
Советы экспертов
Правила предоставления компенсаций на оплату ЖКУ в 2024 году изменились Деньги теперь будут поступать напрямую в ресурсоснабжающие организации, а не льготникам. С 1 июля 2024 года банки, кредитные организации, платежные агенты не будут взимать комиссию при оплате за жилье и коммунальные услуги и пени за просроченную или неполную оплату с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан.
Оплата услуг ЖКХ
По словам юриста Европейской юридической службы Станислава Огородникова, система льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг охватывает достаточно широкие категории граждан. Единого акта, устанавливающего перечень льготополучателей, не существует: преференции устанавливаются различными законами и нормативными актами на федеральном и региональном уровнях.
Какие льготы по оплате ЖКУ существуют в каждом конкретном регионе в 2024 году, можно узнать, обратившись в местные органы соцзащиты. Так как в разных субъектах могут отличаться не только сами льготы, но и список их получателей.
“Наиболее распространенной льготой является 50% скидка либо компенсация расходов на оплату. В ряде случаев предоставление льготы или субсидии обусловлено дополнительными условиями (ограничение нормативами потребления, доход получателя). Можно отметить долговременные тенденции: в последнее время скидки постепенно заменяются компенсациями (т.е. услуги оплачиваются в полном объеме, а затем граждане получают компенсации), регулирование предоставления льгот в основном переходит на уровень регионов”, — говорит юрист.
Существенно сократить свои расходы на коммуналку могут пенсионеры. Владельцы жилья вправе не платить за горячую и холодную воду, канализацию, вывоз мусора, электричество и газ, если не проживают дома минимум пять дней. Это особенно актуально в дачный сезон. Чтобы оформить перерасчет, нужно подать заявление в МФЦ в течение 30 дней с момента возвращения собственника в жилище.