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Льготы на ЖКХ в 2024 году: на оплату услуг, куда обращаться, как оформить
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15:20 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/lgoty-1729542270.html
Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить
Льготы на ЖКХ в 2024 году: на оплату услуг, куда обращаться, как оформить
Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить
Льготы на ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии в 2024 году в Москве и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:20:00+03:00
2024-12-19T15:20:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
льготы
жкх
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Льготы на ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии в 2024 году в Москве и регионах, какие категории граждан имеют право на преференции: семьи с детьми, инвалиды, пенсионеры. Как собственник жилья может их оформить: куда обращаться и какие документы приготовить, — в материале РИА Новости. Льготы на оплату услуг ЖКХЛьготы по ЖКХ — это послабления со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются определенным категориям граждан.— Льготы по оплате ЖКХ и субсидии в этой сфере — не одно и то же. Первые — это скидки. Вторые — компенсация части стоимости, — рассказала РИА Новости юрист Валентина Юрченко.Кому положеныЛьготы могут быть федеральными и региональными. Узнать, какие льготы и субсидии действуют в определенном регионе и кто на них имеет право, можно на сайте ГИС ЖКХ, в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выбрав свой населенный пункт.ПенсионерамРешение о введение льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.Пенсионерам после 70 летВ ряде регионов страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращают пенсионерам старше 70 лет.Например, такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров старше 70 лет и их неработающих членов семьи.Пенсионерам после 80 летВ некоторых регионах власти установили преференции для пенсионеров старше 80 лет.Например, в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов.В Петербурге же, если пенсионер старше 80 лет и жилье у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.ИнвалидамО мерах социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится в ФЗ "О социальной защите инвалидов". Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны.По закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.— Размер денежной компенсации по федеральной льготе рассчитывается согласно показаниям приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. Если счетчики в жилье отсутствуют, то компенсация начисляется исходя из среднего тарифа в регионе, — отметила юрист.Если в квартире живет несколько людей, имеющих право на льготы, то они рассчитываются для каждого льготника отдельно.Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.Кроме того, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт.Льготы на оплату ЖКУ предоставляются инвалидам независимо от их доходов. Получить их может сам человек с ограниченными возможностями, законный представитель ребенка-инвалида или опекун недееспособного инвалида в виде денежной компенсации за оплаченные коммунальные услуги.В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки инвалидов. Например, в г. Москве инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг за объем их потребления, предоставляется дополнительная скидка (или компенсационная выплата) в размере 50% платы за объем потребляемых коммунальных услуг, определенный по показаниям приборов учета и превышающий нормативы потребления.Ветеранам трудаВ большинстве регионов России льготы по оплате ЖКХ предоставляются гражданам, имеющим статус "Ветерана труда".Например, в Липецкой области, согласно закону № 141-ОЗ от 02.12.2004 г. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", ветеран труда может получить компенсацию расходов в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие.Если пенсионер из Липецкой области проживает в доме без центрального отопления, он имеет право на 70-процентную компенсацию расходов при покупке твердого топлива и услуг по его доставке.— Получить подробную информацию о льготах по оплате ЖКХ, предусмотренных в конкретном регионе РФ, можно в отделении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, — пояснила юрист.Ветеранам боевых действийВетеранам боевых действий по федеральному законодательству также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. Этой категории льготников государство компенсирует 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт.Предоставление 50-процентной компенсации по оплате жилищных услуг распространяется не только на жилье, находящееся в собственности ветерана и членов его семьи, но и на арендованное жилое помещение.Дополнительные льготы данной категории граждан могут устанавливать в регионах.ВоеннымПрофессиональные военные, а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством.Преференции могут быть предоставлены:Служащим по контракту, а также сотрудникам спецслужб субсидии предоставляются в случае, если их нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода.В данном случае размер выплаты равен разнице между нормативом потребления услуг ЖКХ (устанавливается региональным правительством), рассчитанным для данного военнослужащего, и 10% от уровня его дохода.Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета.Лица, отслужившие в армии более 20-ти лет, могут рассчитывать на получение льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг, в зависимости от законодательства субъекта Федерации.Кроме того, близкие родственники военнослужащих, прописанные с ними на одной жилплощади, могут рассчитывать на льготы по ЖКХ в следующих случаях:Согласно пункту 3 постановления правительства №475 к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся:Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства, а семьи служащих в другом городе профессиональных военных — на компенсацию 50% стоимости.Многодетным семьямМногодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями — 30%. При этом регионы могут увеличить эту скидку, а также ввести свои условия для ее получения.В большинстве регионов к основаниям предоставления льготы добавляется нуждаемость или малообеспеченность, то есть невозможность родителей собственными силами в полной мере обеспечить все нужды детей.— Например, в Москве многодетные семьи имеют право на компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Также право на компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист.Компенсация устанавливается одному из родителей независимо от получения семьей социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ и количества жилых помещений до достижения младшим ребенком 18 лет.В каком виде предоставляютсяЛьготы могут предоставляться в материальном (субсидии) и нематериальном виде (скидки на оплату ЖКХ, проезда в общественном транспорте и прочее).Виды льготЛьготы в сфере ЖКХ бывают федеральными и региональными.ФедеральныеФедеральные преференции предоставляются следующим категориям граждан:РегиональныеРегиональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться:Как получить льготыНужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Бюджетники оформляют компенсацию по месту работы.Куда обращатьсяОформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения.Необходимые документыДокументы для оформления преференции по ЖКХ различаются в зависимости от оснований их предоставления. В базовый пакет входят:СрокиРешение о выдаче компенсации или предоставлении льготы принимается ведомством в течение 10 дней.Размер льготПеречень субсидий и льготных условий по ЖКХ устанавливается региональными органами власти в соответствии с пунктом 3 статьи 13 ЖК РФ.Преференции предоставляются людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой доли допустимых расходов (не более 22% общего семейного бюджета). В регионах норму могут снижать. Например, в Петербурге субсидию получат те, кто тратит больше 14% от дохода, а в Москве — больше 10%.Субсидии могут получить граждане, которые снимают жилье у государства или обычного человека по договору, члены жилищных кооперативов и собственники жилья.Размер социальной помощи определяется сотрудниками социальной защиты.Как рассчитываются льготыРассчитать размер преференции можно по следующей формуле:(Региональный стандарт стоимости ЖКУ) x (количество человек в семье) — (месячный совокупный доход) x (доля расходов на квартплату в регионе).— Если семья признана малоимущей, к формуле нужно добавить еще и поправочный коэффициент, — отметила Валентина Юрченко.Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: СД : ПМ, где СД — среднедушевой доход семьи, а ПМ — величина прожиточного минимума семьи заявителя.— Например, мать-одиночка из Балашихи и ее годовалая дочь проживают в однокомнатной квартире. Общий доход семьи составляет 14 943 рублей, это меньше прожиточного минимума, установленного для Московской области: 18 832 рубля для трудоспособной мамы + 16 659 рублей для ее дочери = 35 491 рубль на семью из двух человек или по 17 745, 50 на каждого. За квартиру семья платит 3100 рублей. Рассчитаем размер субсидии, который положен этой семье: (3869,13 × 2) − (14 943 × 22%) × (7471,5 ÷ 17 745, 50) = 1862,62 рубля, — пояснила юрист.ЗаконодательствоЕдиного документа о льготах по оплате услуг ЖКХ нет, но есть федеральные и региональные нормативы для отдельных категорий граждан. Например, Закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", Закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Социальный кодекс Санкт-Петербурга, Постановление правительства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП "О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" и прочие.Советы экспертовПравила предоставления компенсаций на оплату ЖКУ в 2024 году изменились Деньги теперь будут поступать напрямую в ресурсоснабжающие организации, а не льготникам. С 1 июля 2024 года банки, кредитные организации, платежные агенты не будут взимать комиссию при оплате за жилье и коммунальные услуги и пени за просроченную или неполную оплату с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан.По словам юриста Европейской юридической службы Станислава Огородникова, система льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг охватывает достаточно широкие категории граждан. Единого акта, устанавливающего перечень льготополучателей, не существует: преференции устанавливаются различными законами и нормативными актами на федеральном и региональном уровнях.Какие льготы по оплате ЖКУ существуют в каждом конкретном регионе в 2024 году, можно узнать, обратившись в местные органы соцзащиты. Так как в разных субъектах могут отличаться не только сами льготы, но и список их получателей.“Наиболее распространенной льготой является 50% скидка либо компенсация расходов на оплату. В ряде случаев предоставление льготы или субсидии обусловлено дополнительными условиями (ограничение нормативами потребления, доход получателя). Можно отметить долговременные тенденции: в последнее время скидки постепенно заменяются компенсациями (т.е. услуги оплачиваются в полном объеме, а затем граждане получают компенсации), регулирование предоставления льгот в основном переходит на уровень регионов”, — говорит юрист.Существенно сократить свои расходы на коммуналку могут пенсионеры. Владельцы жилья вправе не платить за горячую и холодную воду, канализацию, вывоз мусора, электричество и газ, если не проживают дома минимум пять дней. Это особенно актуально в дачный сезон. Чтобы оформить перерасчет, нужно подать заявление в МФЦ в течение 30 дней с момента возвращения собственника в жилище.
https://ria.ru/20240125/moskva-1923379984.html
https://ria.ru/20240112/lishenie-1920832507.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, льготы, жкх
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Льготы, ЖКХ

Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить

© РИА Новости / Павел ЛисицынЖенщина держит в руках квитанцию ЖКХ
Женщина держит в руках квитанцию ЖКХ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оглавление
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Льготы на ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии в 2024 году в Москве и регионах, какие категории граждан имеют право на преференции: семьи с детьми, инвалиды, пенсионеры. Как собственник жилья может их оформить: куда обращаться и какие документы приготовить, — в материале РИА Новости.

Льготы на оплату услуг ЖКХ

Льготы по ЖКХ — это послабления со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются определенным категориям граждан.
— Льготы по оплате ЖКХ и субсидии в этой сфере — не одно и то же. Первые — это скидки. Вторые — компенсация части стоимости, — рассказала РИА Новости юрист Валентина Юрченко.
Деньги и документ об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Москве около четырех миллионов человек получают льготы и субсидии на ЖКУ
25 января, 11:38

Кому положены

Льготы могут быть федеральными и региональными. Узнать, какие льготы и субсидии действуют в определенном регионе и кто на них имеет право, можно на сайте ГИС ЖКХ, в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выбрав свой населенный пункт.

Пенсионерам

Решение о введение льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.
Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.

Пенсионерам после 70 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение
В ряде регионов страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращают пенсионерам старше 70 лет.
Например, такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров старше 70 лет и их неработающих членов семьи.

Пенсионерам после 80 лет

В некоторых регионах власти установили преференции для пенсионеров старше 80 лет.
Например, в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов.
В Петербурге же, если пенсионер старше 80 лет и жилье у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖенщины на лавочке во дворе жилого дома
Женщины на лавочке во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Женщины на лавочке во дворе жилого дома

Инвалидам

О мерах социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится в ФЗ "О социальной защите инвалидов". Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны.
По закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.
— Размер денежной компенсации по федеральной льготе рассчитывается согласно показаниям приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. Если счетчики в жилье отсутствуют, то компенсация начисляется исходя из среднего тарифа в регионе, — отметила юрист.
Если в квартире живет несколько людей, имеющих право на льготы, то они рассчитываются для каждого льготника отдельно.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Юрист предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий
12 января, 02:15
Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.
Кроме того, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт.
Льготы на оплату ЖКУ предоставляются инвалидам независимо от их доходов. Получить их может сам человек с ограниченными возможностями, законный представитель ребенка-инвалида или опекун недееспособного инвалида в виде денежной компенсации за оплаченные коммунальные услуги.
В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки инвалидов. Например, в г. Москве инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг за объем их потребления, предоставляется дополнительная скидка (или компенсационная выплата) в размере 50% платы за объем потребляемых коммунальных услуг, определенный по показаниям приборов учета и превышающий нормативы потребления.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Инвалидная коляска

Ветеранам труда

В большинстве регионов России льготы по оплате ЖКХ предоставляются гражданам, имеющим статус "Ветерана труда".
Например, в Липецкой области, согласно закону № 141-ОЗ от 02.12.2004 г. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", ветеран труда может получить компенсацию расходов в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие.
Если пенсионер из Липецкой области проживает в доме без центрального отопления, он имеет право на 70-процентную компенсацию расходов при покупке твердого топлива и услуг по его доставке.
— Получить подробную информацию о льготах по оплате ЖКХ, предусмотренных в конкретном регионе РФ, можно в отделении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, — пояснила юрист.
Льготы многодетным семьям - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Льготы многодетным семьям в 2024 - какие положены и как получить
19 января, 13:17

Ветеранам боевых действий

Ветеранам боевых действий по федеральному законодательству также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. Этой категории льготников государство компенсирует 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт.
Предоставление 50-процентной компенсации по оплате жилищных услуг распространяется не только на жилье, находящееся в собственности ветерана и членов его семьи, но и на арендованное жилое помещение.
Дополнительные льготы данной категории граждан могут устанавливать в регионах.

Военным

Профессиональные военные, а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством.
Преференции могут быть предоставлены:
  • сотрудникам спецслужб, сведения о которых не подлежат разглашению;
  • служащим по контракту;
  • военным пенсионерам;
  • лицам, отслужившим в регулярных войсках более 20 лет.
Служащим по контракту, а также сотрудникам спецслужб субсидии предоставляются в случае, если их нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода.
В данном случае размер выплаты равен разнице между нормативом потребления услуг ЖКХ (устанавливается региональным правительством), рассчитанным для данного военнослужащего, и 10% от уровня его дохода.
Льготы ветеранам труда - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Льготы ветеранам труда в 2024 году: какие положены и как их получить
5 сентября, 12:16
Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета.
Лица, отслужившие в армии более 20-ти лет, могут рассчитывать на получение льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг, в зависимости от законодательства субъекта Федерации.
Кроме того, близкие родственники военнослужащих, прописанные с ними на одной жилплощади, могут рассчитывать на льготы по ЖКХ в следующих случаях:
  • если военнослужащие погибли при исполнении служебного долга;
  • если военнослужащие погибли после увольнения со службы, общий срок которой составил не менее 10-ти лет;
  • если военные проходят службу в настоящий момент в другом населенном пункте.
Согласно пункту 3 постановления правительства №475 к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся:
  • вдовы;
  • дети до 18 лет;
  • дети старше 18 лет, являющиеся инвалидами с детства;
  • дети до 23-х лет, обучающиеся в вузе на дневном отделении;
  • нетрудоспособные иждивенцы.
Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства, а семьи служащих в другом городе профессиональных военных — на компенсацию 50% стоимости.

Многодетным семьям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Многодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями — 30%. При этом регионы могут увеличить эту скидку, а также ввести свои условия для ее получения.
В большинстве регионов к основаниям предоставления льготы добавляется нуждаемость или малообеспеченность, то есть невозможность родителей собственными силами в полной мере обеспечить все нужды детей.
— Например, в Москве многодетные семьи имеют право на компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Также право на компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист.
Компенсация устанавливается одному из родителей независимо от получения семьей социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ и количества жилых помещений до достижения младшим ребенком 18 лет.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Женщина гуляет с детьми в парке

В каком виде предоставляются

Льготы могут предоставляться в материальном (субсидии) и нематериальном виде (скидки на оплату ЖКХ, проезда в общественном транспорте и прочее).

Виды льгот

Льготы в сфере ЖКХ бывают федеральными и региональными.

Федеральные

Федеральные преференции предоставляются следующим категориям граждан:
  • участникам Великой Отечественной войны;
  • Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
  • Героям СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы;
  • ветеранам боевых действий;
  • военнослужащим, проходивших военную службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее полугода;
  • жителям блокадного Ленинграда;
  • гражданам, работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в тылу фронтов, операционных зон флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
  • лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода или награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны;
  • инвалидам войны, включая проживающих с ними членов семьи, и членам семьи погибших инвалидов войны;
  • чернобыльцам и их вдовам;
  • педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям в сельских школах;
  • инвалидам I, II, III групп.
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Льготы по налогам: какие виды существуют в 2024 году, кому положены
5 сентября, 12:15

Региональные

Региональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться:
  • ветеранам труда;
  • многодетным семьям;
  • пенсионерам;
  • детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и другим категориям граждан.

Как получить льготы

Нужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Бюджетники оформляют компенсацию по месту работы.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"

Куда обращаться

Оформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения.

Необходимые документы

Документы для оформления преференции по ЖКХ различаются в зависимости от оснований их предоставления. В базовый пакет входят:

паспорт

подтверждающий место жительства документ, если в паспорте место жительства не отмечено или оно отличается от фактического

документ, подтверждающий право на льготу по оплате ЖКУ: например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана, удостоверение многодетной матери

квитанции на оплату ЖКУ

справка по форме 9 или справка о составе семьи

заявление (заполняется на месте)

Сроки

Решение о выдаче компенсации или предоставлении льготы принимается ведомством в течение 10 дней.

Размер льгот

Перечень субсидий и льготных условий по ЖКХ устанавливается региональными органами власти в соответствии с пунктом 3 статьи 13 ЖК РФ.
Преференции предоставляются людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой доли допустимых расходов (не более 22% общего семейного бюджета). В регионах норму могут снижать. Например, в Петербурге субсидию получат те, кто тратит больше 14% от дохода, а в Москве — больше 10%.
Субсидии могут получить граждане, которые снимают жилье у государства или обычного человека по договору, члены жилищных кооперативов и собственники жилья.
Размер социальной помощи определяется сотрудниками социальной защиты.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ в почтовом ящике жилого дома в Москве
Единый платежный документ в почтовом ящике жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Единый платежный документ в почтовом ящике жилого дома в Москве

Как рассчитываются льготы

Рассчитать размер преференции можно по следующей формуле:
(Региональный стандарт стоимости ЖКУ) x (количество человек в семье) — (месячный совокупный доход) x (доля расходов на квартплату в регионе).
— Если семья признана малоимущей, к формуле нужно добавить еще и поправочный коэффициент, — отметила Валентина Юрченко.
Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: СД : ПМ, где СД — среднедушевой доход семьи, а ПМ — величина прожиточного минимума семьи заявителя.
— Например, мать-одиночка из Балашихи и ее годовалая дочь проживают в однокомнатной квартире. Общий доход семьи составляет 14 943 рублей, это меньше прожиточного минимума, установленного для Московской области: 18 832 рубля для трудоспособной мамы + 16 659 рублей для ее дочери = 35 491 рубль на семью из двух человек или по 17 745, 50 на каждого. За квартиру семья платит 3100 рублей. Рассчитаем размер субсидии, который положен этой семье: (3869,13 × 2) − (14 943 × 22%) × (7471,5 ÷ 17 745, 50) = 1862,62 рубля, — пояснила юрист.

Законодательство

Единого документа о льготах по оплате услуг ЖКХ нет, но есть федеральные и региональные нормативы для отдельных категорий граждан. Например, Закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", Закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Социальный кодекс Санкт-Петербурга, Постановление правительства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП "О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" и прочие.

Советы экспертов

Правила предоставления компенсаций на оплату ЖКУ в 2024 году изменились Деньги теперь будут поступать напрямую в ресурсоснабжающие организации, а не льготникам. С 1 июля 2024 года банки, кредитные организации, платежные агенты не будут взимать комиссию при оплате за жилье и коммунальные услуги и пени за просроченную или неполную оплату с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оплата услуг ЖКХ
По словам юриста Европейской юридической службы Станислава Огородникова, система льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг охватывает достаточно широкие категории граждан. Единого акта, устанавливающего перечень льготополучателей, не существует: преференции устанавливаются различными законами и нормативными актами на федеральном и региональном уровнях.
Какие льготы по оплате ЖКУ существуют в каждом конкретном регионе в 2024 году, можно узнать, обратившись в местные органы соцзащиты. Так как в разных субъектах могут отличаться не только сами льготы, но и список их получателей.
“Наиболее распространенной льготой является 50% скидка либо компенсация расходов на оплату. В ряде случаев предоставление льготы или субсидии обусловлено дополнительными условиями (ограничение нормативами потребления, доход получателя). Можно отметить долговременные тенденции: в последнее время скидки постепенно заменяются компенсациями (т.е. услуги оплачиваются в полном объеме, а затем граждане получают компенсации), регулирование предоставления льгот в основном переходит на уровень регионов”, — говорит юрист.
Существенно сократить свои расходы на коммуналку могут пенсионеры. Владельцы жилья вправе не платить за горячую и холодную воду, канализацию, вывоз мусора, электричество и газ, если не проживают дома минимум пять дней. Это особенно актуально в дачный сезон. Чтобы оформить перерасчет, нужно подать заявление в МФЦ в течение 30 дней с момента возвращения собственника в жилище.
 
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