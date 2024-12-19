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Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 19.12.2024
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19:40 19.12.2024 (обновлено: 19:41 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/lavrov-1990261639.html
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 19.12.2024
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине и отметил недопустимость расширения НАТО на восток, сообщили... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:40:00+03:00
2024-12-19T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине и отметил недопустимость расширения НАТО на восток, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Стороны обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины. Министр подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин изложил 14 июня. Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным", - говорится в сообщении. Лавров также указал главе МИД Швейцарии на бессмысленность предъявления Москве согласованных Западом и Киевом ультиматумов по разрешению украинского конфликта в свете попыток Берна продвигать идею урегулирования, опирающуюся на "формулу Зеленского".
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в мире, швейцария, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Швейцария, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии

Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии Кассисом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине и отметил недопустимость расширения НАТО на восток, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины. Министр подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин изложил 14 июня. Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным", - говорится в сообщении.
Лавров также указал главе МИД Швейцарии на бессмысленность предъявления Москве согласованных Западом и Киевом ультиматумов по разрешению украинского конфликта в свете попыток Берна продвигать идею урегулирования, опирающуюся на "формулу Зеленского".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Киеву нужен рычаг давления на Россию, заявили в Белом доме
18 декабря, 19:35
 
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