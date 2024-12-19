https://ria.ru/20241219/lavrov-1990261639.html
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 19.12.2024
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине и отметил недопустимость расширения НАТО на восток, сообщили... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:40:00+03:00
2024-12-19T19:40:00+03:00
2024-12-19T19:41:00+03:00
в мире
швейцария
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине и отметил недопустимость расширения НАТО на восток, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Стороны обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины. Министр подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин изложил 14 июня. Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным", - говорится в сообщении. Лавров также указал главе МИД Швейцарии на бессмысленность предъявления Москве согласованных Западом и Киевом ультиматумов по разрешению украинского конфликта в свете попыток Берна продвигать идею урегулирования, опирающуюся на "формулу Зеленского".
https://ria.ru/20241218/ssha-1989989739.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Швейцария, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии Кассисом