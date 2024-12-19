https://ria.ru/20241219/lavrov-1990261639.html

Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии

Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 19.12.2024

Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Швейцарии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине и отметил недопустимость расширения НАТО на восток, сообщили... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:40:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине и отметил недопустимость расширения НАТО на восток, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Стороны обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины. Министр подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин изложил 14 июня. Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным", - говорится в сообщении. Лавров также указал главе МИД Швейцарии на бессмысленность предъявления Москве согласованных Западом и Киевом ультиматумов по разрешению украинского конфликта в свете попыток Берна продвигать идею урегулирования, опирающуюся на "формулу Зеленского".

https://ria.ru/20241218/ssha-1989989739.html

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