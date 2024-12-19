https://ria.ru/20241219/kuban-1990055507.html

На Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья

На Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья - РИА Новости, 19.12.2024

На Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья

Более 5 тысяч спасателей и волонтёров привлечены к сбору нефтепродуктов на Кубани после аварии двух танкеров, наземные патрульные группы обследовали 130... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:16:00+03:00

2024-12-19T10:16:00+03:00

2024-12-19T10:33:00+03:00

россия

керченский пролив

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 5 тысяч спасателей и волонтёров привлечены к сбору нефтепродуктов на Кубани после аварии двух танкеров, наземные патрульные группы обследовали 130 километров морского побережья, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К реагированию привлечено более 5 тысяч спасателей и волонтёров. На текущий момент патрульными группами обследовано порядка 130 километров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов и вывозу их для утилизации на отдельных участках продолжались всю ночь.В воскресенье в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.

https://ria.ru/20241218/mazut-1990014353.html

https://ria.ru/20241218/mazut-1989891776.html

россия

керченский пролив

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа по очистке береговой линии Краснодарского края от нефтепродуктов В Краснодарском крае обследовано 130 километров береговой линии Работа на отдельных участках продолжалась всю ночь. На месте более 5 000 спасателей и волонтеров. 2024-12-19T10:16 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, керченский пролив, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море