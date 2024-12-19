https://ria.ru/20241219/kuban-1990055507.html
На Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья
На Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья - РИА Новости, 19.12.2024
На Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья
Более 5 тысяч спасателей и волонтёров привлечены к сбору нефтепродуктов на Кубани после аварии двух танкеров, наземные патрульные группы обследовали 130... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:16:00+03:00
2024-12-19T10:16:00+03:00
2024-12-19T10:33:00+03:00
россия
керченский пролив
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
черное море
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 5 тысяч спасателей и волонтёров привлечены к сбору нефтепродуктов на Кубани после аварии двух танкеров, наземные патрульные группы обследовали 130 километров морского побережья, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К реагированию привлечено более 5 тысяч спасателей и волонтёров. На текущий момент патрульными группами обследовано порядка 130 километров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов и вывозу их для утилизации на отдельных участках продолжались всю ночь.В воскресенье в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
https://ria.ru/20241218/mazut-1990014353.html
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Работа по очистке береговой линии Краснодарского края от нефтепродуктов
В Краснодарском крае обследовано 130 километров береговой линии
Работа на отдельных участках продолжалась всю ночь. На месте более 5 000 спасателей и волонтеров.
2024-12-19T10:16
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россия, керченский пролив, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море
Россия, Керченский пролив, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Черное море
На Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья
МЧС: на Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 километров побережья