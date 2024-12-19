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ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР
ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 19.12.2024
ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на юго-запад от Кременной для укрепления линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:26:00+03:00
2024-12-19T08:26:00+03:00
2024-12-19T08:26:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на юго-запад от Кременной для укрепления линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Во вторник, 17 декабря, Марочко сообщал о том, что ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной. Он отметил, что санитарные и безвозвратные потери противника составили до роты личного состава ВСУ и более 10 единиц различной бронетехники. "На юго-запад от Кременной ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) перебрасывают дополнительные силы. В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Белогоровка фиксируется прибытие дополнительных сил и средств противника", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что укрепление линии обороны ВСУ связано с активизацией ВС РФ на данном направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР
Марочко: ВСУ перебрасывают дополнительные силы на юго-запад от Кременной