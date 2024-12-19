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ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/kremennaya-1990043346.html
ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР
ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 19.12.2024
ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на юго-запад от Кременной для укрепления линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:26:00+03:00
2024-12-19T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на юго-запад от Кременной для укрепления линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Во вторник, 17 декабря, Марочко сообщал о том, что ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной. Он отметил, что санитарные и безвозвратные потери противника составили до роты личного состава ВСУ и более 10 единиц различной бронетехники. "На юго-запад от Кременной ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) перебрасывают дополнительные силы. В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Белогоровка фиксируется прибытие дополнительных сил и средств противника", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что укрепление линии обороны ВСУ связано с активизацией ВС РФ на данном направлении.
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в мире, кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Кременную, сообщили в ЛНР

Марочко: ВСУ перебрасывают дополнительные силы на юго-запад от Кременной

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на юго-запад от Кременной для укрепления линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Во вторник, 17 декабря, Марочко сообщал о том, что ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной. Он отметил, что санитарные и безвозвратные потери противника составили до роты личного состава ВСУ и более 10 единиц различной бронетехники.
"На юго-запад от Кременной ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) перебрасывают дополнительные силы. В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Белогоровка фиксируется прибытие дополнительных сил и средств противника", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что укрепление линии обороны ВСУ связано с активизацией ВС РФ на данном направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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