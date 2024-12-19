https://ria.ru/20241219/korolev-1990209174.html
Королев заслуживает внимания, заявил Путин
Королев заслуживает внимания, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Королев заслуживает внимания, заявил Путин
Подмосковный Королев, как наукоград, безусловно, заслуживает должного внимания, это известный и признанный центр с точки зрения развития космической отрасли,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:36:00+03:00
2024-12-19T16:36:00+03:00
2024-12-19T16:36:00+03:00
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владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подмосковный Королев, как наукоград, безусловно, заслуживает должного внимания, это известный и признанный центр с точки зрения развития космической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. "Королёв – это известный, признанный центр. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Но Королёв, как наукоград, безусловно, заслуживает должного внимания", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Также президент обещал подумать над тем, как использовать потенциал Королёва.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241004/putin-1976313834.html
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королев, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Королев, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Королев заслуживает внимания, заявил Путин
Путин заявил, что Королев как наукоград заслуживает должного внимания