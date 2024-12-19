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Журналист NBC сбежал с пресс-конференции Путина

Журналист NBC сбежал с пресс-конференции Путина - РИА Новости, 19.12.2024

Журналист NBC сбежал с пресс-конференции Путина

Сотрудник американского телеканала NBC Кир Симмонс сбежал с пресс-конференции Владимира Путина, видео с места опубликовал в Telegram-канале журналист Павел... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:53:00+03:00

2024-12-19T14:53:00+03:00

2024-12-19T17:26:00+03:00

владимир путин

павел зарубин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

политика

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сотрудник американского телеканала NBC Кир Симмонс сбежал с пресс-конференции Владимира Путина, видео с места опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Хм. Видимо, американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия", — отметил он.Позднее Зарубин уточнил, что корреспондент покинул пресс-конференцию из-за собственного эфира. Спустя час иностранец вернулся в зал.В четверг Путин отвечал на вопросы журналистов, включая Симмонса. Среди прочего сотрудник NBC заявил, что при встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы окажется в более слабом положении. На это Путин ответил, что придерживается другой точки зрения."Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной <...>. Хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", — процитировал президент Марка Твена.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу передачи превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые применили нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/bouz-1990151877.html

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Побег американского журналиста с "Итогов года с Владимиром Путиным" Американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия. 2024-12-19T14:53 true PT0M13S

Возвращение американского журналиста в зал после его прямого включения Возвращение американского журналиста в зал после его прямого включения. 2024-12-19T14:53 true PT0M12S

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владимир путин, павел зарубин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика