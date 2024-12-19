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Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля
Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля - РИА Новости, 19.12.2024
Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля
Печерский районный суд Киева продлил украинскому олигарху Игорю Коломойскому* срок содержания под стражей до 9 февраля, сообщает в четверг советник главы офиса... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:26:00+03:00
2024-12-19T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил украинскому олигарху Игорю Коломойскому* срок содержания под стражей до 9 февраля, сообщает в четверг советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. "Следственный судья Печерского райсуда продлил срок пребывания Коломойского* под стражей до 9 февраля 2025 года в рамках дела о покушении на адвоката Сергея Карпенко. Постановление вынесено 18 декабря", - написал Лещенко.Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ
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в мире, киев, украина, игорь коломойский, сергей лещенко, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Игорь Коломойский, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский
Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля
Суд в Киеве продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля