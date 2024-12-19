Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/kolomoyskiy-1990118658.html
Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля
Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля - РИА Новости, 19.12.2024
Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля
Печерский районный суд Киева продлил украинскому олигарху Игорю Коломойскому* срок содержания под стражей до 9 февраля, сообщает в четверг советник главы офиса... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:26:00+03:00
2024-12-19T13:26:00+03:00
в мире
киев
украина
игорь коломойский
сергей лещенко
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105826/65/1058266553_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_85112d60e2295b591ba15a9566901f1e.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил украинскому олигарху Игорю Коломойскому* срок содержания под стражей до 9 февраля, сообщает в четверг советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. "Следственный судья Печерского райсуда продлил срок пребывания Коломойского* под стражей до 9 февраля 2025 года в рамках дела о покушении на адвоката Сергея Карпенко. Постановление вынесено 18 декабря", - написал Лещенко.Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988518310.html
https://ria.ru/20241212/obyski-1988829333.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105826/65/1058266553_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_44b344f6f9d9085d1ea2445a99835166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, игорь коломойский, сергей лещенко, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Игорь Коломойский, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский
Суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля

Суд в Киеве продлил срок содержания Коломойского под стражей до 9 февраля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил украинскому олигарху Игорю Коломойскому* срок содержания под стражей до 9 февраля, сообщает в четверг советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
"Следственный судья Печерского райсуда продлил срок пребывания Коломойского* под стражей до 9 февраля 2025 года в рамках дела о покушении на адвоката Сергея Карпенко. Постановление вынесено 18 декабря", - написал Лещенко.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским*
10 декабря, 23:26
Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
На Украине обыскали два завода Коломойского*
12 декабря, 14:59
 
В миреКиевУкраинаИгорь КоломойскийСергей ЛещенкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала