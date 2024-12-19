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КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД
КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2024
КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД
КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет и не станет ограничивать его реализацию, заявили в министерстве иностранных дел КНДР. Заявление... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:57:00+03:00
2024-12-19T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет и не станет ограничивать его реализацию, заявили в министерстве иностранных дел КНДР. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."КНДР будет твердо защищать свое законное право на государственный суверенитет, не станет налагать никаких ограничений на его реализацию и продолжит прилагать необходимые усилия для сохранения регионального и глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении. Главы МИД G7, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи в понедельник выступили с осуждением "военного сотрудничества" России и КНДР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД
МИД КНДР: страна не будет ограничивать реализацию своего права на суверенитет