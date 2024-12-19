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КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2024
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01:57 19.12.2024 (обновлено: 01:58 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kndr-1990022851.html
КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД
КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2024
КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД
КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет и не станет ограничивать его реализацию, заявили в министерстве иностранных дел КНДР. Заявление... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:57:00+03:00
2024-12-19T01:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет и не станет ограничивать его реализацию, заявили в министерстве иностранных дел КНДР. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."КНДР будет твердо защищать свое законное право на государственный суверенитет, не станет налагать никаких ограничений на его реализацию и продолжит прилагать необходимые усилия для сохранения регионального и глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении. Главы МИД G7, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи в понедельник выступили с осуждением "военного сотрудничества" России и КНДР.
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в мире, австралия, новая зеландия, южная корея, g7, кндр (северная корея)
В мире, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, G7, КНДР (Северная Корея)
КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД

МИД КНДР: страна не будет ограничивать реализацию своего права на суверенитет

© Фото : KCNAПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет и не станет ограничивать его реализацию, заявили в министерстве иностранных дел КНДР. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"КНДР будет твердо защищать свое законное право на государственный суверенитет, не станет налагать никаких ограничений на его реализацию и продолжит прилагать необходимые усилия для сохранения регионального и глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении.
Главы МИД G7, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи в понедельник выступили с осуждением "военного сотрудничества" России и КНДР.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Сотрудничество с КНДР соответствует международному праву, заявил Небензя
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В миреАвстралияНовая ЗеландияЮжная КореяG7КНДР (Северная Корея)
 
 
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