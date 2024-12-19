https://ria.ru/20241219/kndr-1990022851.html

КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД

КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2024

КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет, заявили в МИД

КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет и не станет ограничивать его реализацию, заявили в министерстве иностранных дел КНДР. Заявление... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:57:00+03:00

2024-12-19T01:57:00+03:00

2024-12-19T01:58:00+03:00

в мире

австралия

новая зеландия

южная корея

g7

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382513_79:0:995:515_1920x0_80_0_0_9e13c3f3586b8989debf5245cc730fc8.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР будет твердо защищать свое право на суверенитет и не станет ограничивать его реализацию, заявили в министерстве иностранных дел КНДР. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."КНДР будет твердо защищать свое законное право на государственный суверенитет, не станет налагать никаких ограничений на его реализацию и продолжит прилагать необходимые усилия для сохранения регионального и глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении. Главы МИД G7, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи в понедельник выступили с осуждением "военного сотрудничества" России и КНДР.

https://ria.ru/20241219/kndr-1990022508.html

австралия

новая зеландия

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, новая зеландия, южная корея, g7, кндр (северная корея)