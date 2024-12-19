КНДР обвинила США и страны G7 в клевете
МИД КНДР: США и G7 попытались оклеветать сотрудничество республики с Россией
© Фото : KCNAПхеньян
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США и другие страны G7 попытались исказить и оклеветать нормальное сотрудничество КНДР и РФ, создавая атмосферу давления на Пхеньян, заявило министерство иностранных дел КНДР. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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В заявлении МИД КНДР также подчеркивает, что категорически отвергает бездумную провокацию США и ее вассалов, нацеленную на подрыв принципа суверенитета стран, а также невмешательства в их дела.
Ситуация в Европе стала более нестабильной из-за авантюристской военной политики США, ориентированной на гегемонию и эксклюзивное право на союзы, подчеркивается в документе.
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"Враждебный акт США и их вассальных сил представляет собой серьезную угрозу, подрывающую основы международного мира и безопасности, и выходит за рамки политически мотивированной провокации, грубо посягая на суверенитет независимых государств", - говорится в заявлении.
В МИД страны также добавили, что продолжение нынешней политики США в отношении КНДР принесет им повторные неудачи в отношениях со страной.
Главы МИД G7, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи в понедельник выступили с осуждением "военного сотрудничества" России и КНДР.
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