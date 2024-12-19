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КНДР обвинила США и страны G7 в клевете - РИА Новости, 19.12.2024
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01:19 19.12.2024 (обновлено: 01:45 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kndr-1990020748.html
КНДР обвинила США и страны G7 в клевете
КНДР обвинила США и страны G7 в клевете - РИА Новости, 19.12.2024
КНДР обвинила США и страны G7 в клевете
США и другие страны G7 попытались исказить и оклеветать нормальное сотрудничество КНДР и РФ, создавая атмосферу давления на Пхеньян, заявило министерство... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:19:00+03:00
2024-12-19T01:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США и другие страны G7 попытались исказить и оклеветать нормальное сотрудничество КНДР и РФ, создавая атмосферу давления на Пхеньян, заявило министерство иностранных дел КНДР. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."США вместе со странами G7… состряпали и выпустили "совместное заявление", в котором исказили и оклеветали суть нормальных отношений сотрудничества между КНДР и РФ, пытаясь изо всех сил создать международную атмосферу санкций и давления на КНДР", - говорится в заявлении МИД КНДР .В заявлении МИД КНДР также подчеркивает, что категорически отвергает бездумную провокацию США и ее вассалов, нацеленную на подрыв принципа суверенитета стран, а также невмешательства в их дела.Ситуация в Европе стала более нестабильной из-за авантюристской военной политики США, ориентированной на гегемонию и эксклюзивное право на союзы, подчеркивается в документе."Враждебный акт США и их вассальных сил представляет собой серьезную угрозу, подрывающую основы международного мира и безопасности, и выходит за рамки политически мотивированной провокации, грубо посягая на суверенитет независимых государств", - говорится в заявлении.В МИД страны также добавили, что продолжение нынешней политики США в отношении КНДР принесет им повторные неудачи в отношениях со страной.Главы МИД G7, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи в понедельник выступили с осуждением "военного сотрудничества" России и КНДР.
https://ria.ru/20241216/ssha-1989563807.html
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в мире, сша, g7, россия, пхеньян
В мире, США, G7, Россия, Пхеньян
КНДР обвинила США и страны G7 в клевете

МИД КНДР: США и G7 попытались оклеветать сотрудничество республики с Россией

© Фото : KCNAПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США и другие страны G7 попытались исказить и оклеветать нормальное сотрудничество КНДР и РФ, создавая атмосферу давления на Пхеньян, заявило министерство иностранных дел КНДР. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"США вместе со странами G7… состряпали и выпустили "совместное заявление", в котором исказили и оклеветали суть нормальных отношений сотрудничества между КНДР и РФ, пытаясь изо всех сил создать международную атмосферу санкций и давления на КНДР", - говорится в заявлении МИД КНДР .
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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В заявлении МИД КНДР также подчеркивает, что категорически отвергает бездумную провокацию США и ее вассалов, нацеленную на подрыв принципа суверенитета стран, а также невмешательства в их дела.
Ситуация в Европе стала более нестабильной из-за авантюристской военной политики США, ориентированной на гегемонию и эксклюзивное право на союзы, подчеркивается в документе.
«
"Враждебный акт США и их вассальных сил представляет собой серьезную угрозу, подрывающую основы международного мира и безопасности, и выходит за рамки политически мотивированной провокации, грубо посягая на суверенитет независимых государств", - говорится в заявлении.
В МИД страны также добавили, что продолжение нынешней политики США в отношении КНДР принесет им повторные неудачи в отношениях со страной.
Главы МИД G7, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи в понедельник выступили с осуждением "военного сотрудничества" России и КНДР.
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