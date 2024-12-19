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Путин рассказал о значении совместных проектов России и Китая - РИА Новости, 19.12.2024
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14:17 19.12.2024 (обновлено: 14:43 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kitay-1990149905.html
Путин рассказал о значении совместных проектов России и Китая
Путин рассказал о значении совместных проектов России и Китая - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о значении совместных проектов России и Китая
Большое число совместных инвестиционных проектов России и Китая говорит о том, что будущее обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:17:00+03:00
2024-12-19T14:43:00+03:00
россия
китай
владимир путин
экономика
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Большое число совместных инвестиционных проектов России и Китая говорит о том, что будущее обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень много, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации... Инвестиционная деятельность – у нас чуть ли не 600 проектов для совместных инвестиций. О чем это говорит? Это говорит о том, что будущее обеспечено", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, китай, владимир путин, экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Китай, Владимир Путин, Экономика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о значении совместных проектов России и Китая

Путин: совместные проекты России и Китая говорят о том, что будущее обеспечено

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Большое число совместных инвестиционных проектов России и Китая говорит о том, что будущее обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень много, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации... Инвестиционная деятельность – у нас чуть ли не 600 проектов для совместных инвестиций. О чем это говорит? Это говорит о том, что будущее обеспечено", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
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