https://ria.ru/20241219/kitay-1990149905.html

Путин рассказал о значении совместных проектов России и Китая

Путин рассказал о значении совместных проектов России и Китая - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о значении совместных проектов России и Китая

Большое число совместных инвестиционных проектов России и Китая говорит о том, что будущее обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:17:00+03:00

2024-12-19T14:17:00+03:00

2024-12-19T14:43:00+03:00

россия

китай

владимир путин

экономика

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Большое число совместных инвестиционных проектов России и Китая говорит о том, что будущее обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень много, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации... Инвестиционная деятельность – у нас чуть ли не 600 проектов для совместных инвестиций. О чем это говорит? Это говорит о том, что будущее обеспечено", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, владимир путин, экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024