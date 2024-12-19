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Суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова
Суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
Суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:48:00+03:00
2024-12-19T19:48:00+03:00
2024-12-19T19:50:00+03:00
происшествия
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
узбекистан
игорь кириллов
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
войска рхбз
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Такое решение суд принял по ходатайству следователя, который опасался разглашения тайны следствия.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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происшествия, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, узбекистан, игорь кириллов, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз
Происшествия, Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Узбекистан, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Войска РХБЗ
Суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова
Вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова рассмотрят в закрытом режиме