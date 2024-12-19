https://ria.ru/20241219/kirillov-1990263375.html

Суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова

Суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024

Суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:48:00+03:00

2024-12-19T19:48:00+03:00

2024-12-19T19:50:00+03:00

происшествия

москва

взрыв на рязанском проспекте в москве

узбекистан

игорь кириллов

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Такое решение суд принял по ходатайству следователя, который опасался разглашения тайны следствия.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

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