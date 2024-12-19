https://ria.ru/20241219/kirillov-1990261208.html
Обвиняемого в убийстве Кириллова сопровождает усиленный конвой полиции
Обвиняемого в убийстве Кириллова сопровождает усиленный конвой полиции - РИА Новости, 19.12.2024
Обвиняемого в убийстве Кириллова сопровождает усиленный конвой полиции
Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, доставили в суд под усиленным конвоем полиции, передает РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:36:00+03:00
2024-12-19T19:36:00+03:00
2024-12-19T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, доставили в суд под усиленным конвоем полиции, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы. Его сопровождали вооруженные автоматами сотрудники полиции, экипированные касками и бронежилетами. Они также распределились по коридору перед тем, как обвиняемого провели из конвойного помещения в зал суда. Помимо этого, с сотрудниками была служебная овчарка. При этом Курбанова вели со скованными за спиной руками, но не заставляли идти головой вниз, как, например, обвиняемых в теракте в "Крокусе". Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова в здании суда
Обвиняемого в убийстве генерала Кириллова в суде сопровождает усиленный конвой полиции, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-19T19:36
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РИА Новости
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происшествия, москва, узбекистан, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, крокус
Происшествия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, Крокус
Обвиняемого в убийстве Кириллова сопровождает усиленный конвой полиции
Курбанова доставили в суд под усиленным конвоем полиции