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Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение - РИА Новости, 19.12.2024
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16:52 19.12.2024 (обновлено: 17:22 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kirillov-1990213838.html
Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение
Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение - РИА Новости, 19.12.2024
Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:52:00+03:00
2024-12-19T17:22:00+03:00
происшествия
узбекистан
москва
игорь кириллов
вооруженные силы рф
войска рхбз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье", — сказал собеседник агентства.По его словам, в суд передали ходатайство следователя об аресте фигуранта. Уточняется, что для участия в заседании по избранию меры пресечения обвиняемому вызвали переводчика. Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
https://ria.ru/20241219/putin-1990129871.html
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Кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы у дома Кириллова
ФСБ показала видео задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы, из-за которого погиб генерал Кириллов.
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происшествия, узбекистан, москва, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Узбекистан, Москва, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение

Задержанному за убийство Кириллова гражданину Узбекистана предъявили обвинение

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье", — сказал собеседник агентства.
Путин об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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По его словам, в суд передали ходатайство следователя об аресте фигуранта.
Уточняется, что для участия в заседании по избранию меры пресечения обвиняемому вызвали переводчика.

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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ПроисшествияУзбекистанМоскваИгорь КирилловВооруженные силы РФВойска РХБЗФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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