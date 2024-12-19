https://ria.ru/20241219/kirillov-1990213838.html

Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение

Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение - РИА Новости, 19.12.2024

Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:52:00+03:00

2024-12-19T16:52:00+03:00

2024-12-19T17:22:00+03:00

происшествия

узбекистан

москва

игорь кириллов

вооруженные силы рф

войска рхбз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье", — сказал собеседник агентства.По его словам, в суд передали ходатайство следователя об аресте фигуранта. Уточняется, что для участия в заседании по избранию меры пресечения обвиняемому вызвали переводчика. Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".

https://ria.ru/20241219/putin-1990129871.html

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узбекистан

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы у дома Кириллова ФСБ показала видео задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы, из-за которого погиб генерал Кириллов. 2024-12-19T16:52 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, узбекистан, москва, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве