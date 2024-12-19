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Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным

Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным

Покушение на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова - это не единичный случай преступлений такого характера, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:23:00+03:00

2024-12-19T15:23:00+03:00

2024-12-19T15:23:00+03:00

россия

владимир путин

игорь кириллов

войска рхбз

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происшествия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Покушение на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова - это не единичный случай преступлений такого характера, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих. Я уже говорил вашему американскому коллеге: и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова Путин об убийствах Дарьи Дугиной и генерала Кириллова: наши правоохранители и спецслужбы пропустили эти удары, работу нужно совершенствовать. 2024-12-19T15:23 true PT0M38S

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Ольга Фомченкова

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