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Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным - РИА Новости, 19.12.2024
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15:23 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/kirillov-1990180166.html
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным
Покушение на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова - это не единичный случай преступлений такого характера, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:23:00+03:00
2024-12-19T15:23:00+03:00
россия
владимир путин
игорь кириллов
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
прямая линия с владимиром путиным — 2024
происшествия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Покушение на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова - это не единичный случай преступлений такого характера, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих. Я уже говорил вашему американскому коллеге: и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова
Путин об убийствах Дарьи Дугиной и генерала Кириллова: наши правоохранители и спецслужбы пропустили эти удары, работу нужно совершенствовать.
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россия, владимир путин, игорь кириллов, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве, прямая линия с владимиром путиным — 2024, происшествия, видео
Россия, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Происшествия
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Покушение на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова - это не единичный случай преступлений такого характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-19T15:23
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Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным

Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ Кириллова не единичным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМесто взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, где погиб Игорь Кириллов
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, где погиб Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, где погиб Игорь Кириллов
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Покушение на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова - это не единичный случай преступлений такого характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих. Я уже говорил вашему американскому коллеге: и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияВладимир ПутинИгорь КирилловВойска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Происшествия
 
 
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