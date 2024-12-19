https://ria.ru/20241219/kirillov-1990180166.html
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным
Покушение на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова - это не единичный случай преступлений такого характера, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:23:00+03:00
2024-12-19T15:23:00+03:00
2024-12-19T15:23:00+03:00
россия
владимир путин
игорь кириллов
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
прямая линия с владимиром путиным — 2024
происшествия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Покушение на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова - это не единичный случай преступлений такого характера, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих. Я уже говорил вашему американскому коллеге: и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова
Путин об убийствах Дарьи Дугиной и генерала Кириллова: наши правоохранители и спецслужбы пропустили эти удары, работу нужно совершенствовать.
2024-12-19T15:23
true
PT0M38S
РИА Новости
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россия, владимир путин, игорь кириллов, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве, прямая линия с владимиром путиным — 2024, происшествия, видео
Россия, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Происшествия
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ не единичным
Путин назвал покушение на начальника войск РХБЗ Кириллова не единичным